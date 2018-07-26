魁省卫生厅长认为安省计划关闭毒品注射屋是错误的

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星期三，在魁北克政府宣布再拨款3500万元应对吸毒和赌博问题的新闻发布会上，魁省卫生厅长加埃唐•巴雷特（Gaétan Barrette）提到，他对安大略省新总理打算关闭政府监管注射屋的决定表示质疑。

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安大略省的进步保守党在6月7日赢得省选，保守党领袖道格·福特（Doug Ford）出任省总理。他在竞选时就已经表示，他坚决反对政府监管的毒品注射屋政策，他上台后要关闭这些注射屋，以戒毒康复机构取而代之。

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安省卫生厅长克莉丝汀·伊利奥特 （Christine Elliott）星期二说，省政府将对注射屋的效果进行评估，看是否真的有益处。

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安省关注艾滋病和瘾君子的民间团体已呼吁省政府不要关闭这些注射屋。该组织的负责人尼克·博伊斯（Nick Boyce）说，无论是专家的研究，还是来自全世界的证据都显示，这些受到监管的清洁的注射屋不仅可以减少死亡，还能帮助那些染上毒瘾的人。如果关闭这些监管的注射屋，将会有更多人死于毒品。

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魁省政府此次拨款主要是针对阿片类药物和其他毒品的依赖以及在线赌博问题。巴雷特说，直到目前为止，魁北克采取的措施，有效避免了其它省出现的芬太尼危机。这些措施包括提醒医生和药剂师在开强效止痛药时，尽量缩短处方时间，减少剂量。而在不列颠·哥伦比亚省，由于阿片类药物过量死亡的人数正在急剧增加。全加拿大的总人数已达到3,611人。

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安大略省2017年报告有超过1,000人因阿片类药物过量死亡。相比来看，魁北克省人口是安省的三分之二多，但死亡的人数为181人。

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巴雷特说，如果没有受监管的注射屋，情况可能会更糟。他说：“虽然魁省人数较少，但像这样的死亡是根本不应该发生的。因此我们仍要采取行动，以尽量减少”。

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据悉，魁北克省2017至2018年度应对毒品和赌博等上瘾问题的总预算为2.2亿加元，其中包括大麻合法化之后，如何有效控制，以及让公众了解它的潜在危险。

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巴雷特告诉记者，上瘾问题很复杂， “它不仅限于鸦片制剂，网络赌博，还有很多我们尚不了解的形式。所有上瘾的个案都需要帮助、投资和治疗”。

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这次的拨款中就有一部分是能够让服用过量芬太尼的人更容易免费得到解药纳洛酮，包括药店和救护车都可以免费提供针剂和鼻腔喷雾剂。

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