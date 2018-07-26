墨西哥承诺修订北美自由贸易协定不能没有加拿大

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正在墨西哥访问的加拿大外长克里斯蒂亚•弗里兰德（Chrystia Freeland）星期三得到了墨西哥官方的承诺：他们不会脱离有加拿大在内的北美自由贸易协定，单独与美国签署双边贸易协定。

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负责北美自由贸易事务的墨西哥经济部长瓜加尔多（Ildefonso Guajardo）对加拿大外长说，不要误解墨西哥周五到美国的会谈，这只是常规交往的一部分，就像加拿大和美国的也经常举行双边会谈一样。

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墨西哥外长路易斯•维德加雷（Luis Videgaray）在昨天与加拿大外长共同举行的新闻发布会上也明确表示：“我们将继续与加拿大站在一起。对我们来说，《北美自由贸易协定》是一项三边协议”。

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自从加拿大被卷入与美国的贸易战以来，北美自由贸易协定的修订也遇到很大困难。最近有一些迹象令加拿大担心，墨西哥会单独与美国签署双边贸易协定。尤其是美国总统特朗普也放风说，美国更愿意和墨西哥单独签署双边贸易条约，以取代原来的北美三国贸易协定。

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星期三，特朗普在白宫会见欧盟领导人让 – 克洛德·容克时，再次提到说：“我们现在与墨西哥谈得很好”。

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但墨西哥官员对加拿大媒体说，墨西哥与美国签署单独的双边贸易协议只是美国总统想象出来的。墨西哥政府对由此引发的猜测与传播感到沮丧。

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墨西哥经济部长瓜加尔多说：“我也不知道这是如何开始的。墨西哥政府并没有给出这样的信息。新政府从未打算在北美自由贸易协定之外单独与美国打交道。这只是一种方法，而不是方向”。

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墨西哥驻世界贸易组织代表希德·库里（Seade Kuri）现在负责北美贸易谈判事务，他对在不久的将来达成新的北美自由贸易协定持乐观态度。他预计 “如果可能的话，我们将在未来两个月内达成协议。即使遇到不顺利，也将在未来几个月内完成谈判”。

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