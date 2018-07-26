汽车消费新模式：订 “开” 服务

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买车或长期租车，一直是北美人拥有汽车的模式，但随着网络经济的发展，人们的思路越来越活，消费模式也在增多。

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订 “开” 服务

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订 “开” 服务，就是近来越来越流行的一种，这种模型已经在美国和欧洲出现，现在正在进入加拿大市场。

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(David Goldman/Associated Press)

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提供商会提供各种汽车的目录，用户通过 App 或网站来进行浏览，根据汽车的模型、状况、价格来选定自己需要的汽车。

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选定车后，用户要付给提供商一次性的启动费，通常从 100 加元到 500 加元不等，之后就是每月定期付款，付款额中包括汽车的使用、汽车保险、维护维修以及获得路边援助的费用。

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租期最短一周，最长数月、数年，没有限制。

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这种模式的好处是灵活，可以随时更换车型，比如夏天可以开辆敞篷车，冬天再换成 SUV，还可以随时取消或暂停，要是去国外休假或出差，就可以暂停一段时间，不必为自己不用车的期间付钱。

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市场需求

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Jose Puente 是 Flexdrive 公司的创始人兼首席执行官，他 2014 年在美国亚特兰大建立了这个提供汽车订 “开” 服务的公司。

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Jose Puente

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他说，市场上长期来就一直有这种需求，传统的模式不能提供解决方案。

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Flexdrive 目前在美国的 7个城市拥有 10,000 名用户，并将在年底前把服务扩展到 23 个城市。

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该公司还计划在今年年底之前进入加拿大市场，并计划在两年内进入欧洲的 15 个城市。

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除了这个公司外，还有其他一些公司开始使用这种模式，如 Carma Car，Clutch 和 Mobiliti 等美国公司，而沃尔沃、保时捷、现代、福特和凯迪拉克等大汽车制造商也在开始往这个方向走。

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“太方便了”

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居住在亚特兰大地区的 Fred Mitchell 是 Flexdrive 最早的用户之一，自从 4 年前成为用户以来，他先后开过 18 种不同的车型。

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Fred Mitchell (Joe Fiorino/CBC News)

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他说，我开过英菲尼迪，也开过雷克萨斯，我开过奔驰的 C、 E，开过奔驰的所有系列。

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他说，他很喜欢这种模式，因为你不必长期持有一辆车，想开什么就开什么。

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吸引年轻一代

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加拿大安省西部大学 （ Western University）艾维商学院（Ivey Business School）的教授 Niraj Dawar 表示，汽车制造商开始走向订 “开” 服务是完全对的。

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他说，汽车制造商必须跟上对购买汽车没兴趣的年轻一代，跟上整体消费者口味的变化。

Marketing professor Niraj Dawar

他说，现在，要听音乐，你不必再购买 CD，要看视频，就去订 Netflix，类似的模式也适用于汽车行业，只是汽车行业对此的反应有点慢。

加拿大市场

在这个领域，加拿大提供此类服务的公司还非常少，Auto One 是一家租车和二手车的经销商，在多伦多、温哥华和哈利法克斯设有分部，该公司这个月刚刚推出了汽车订开服务。

该公司的高级副总裁 Rozmin Patel 表示，Auto One 在寻找方法来吸引那些对买车或长期租车不感兴趣的客户。

Rozmin Patel (Rozmin Patel)

她说，现在的年轻一代，很少做长期承诺，这样的模式对他们很有吸引力。

她接着说，让人惊讶的是，年纪大的人似乎也对这种模式有兴趣，已经有不少 “雪鸟” 一族来询问信息。

Auto One 的启动费是 175 加元，要订一辆 Acura，起价每月 540 加元，每月的公里数不得超过 800 公里。

与此同时，凯迪拉克也计划明年中旬开始在加拿大提供此类服务。

（RCI, with Aaron Saltzman/CBC）

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