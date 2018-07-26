（Reuters/Dennis Owen）

跨山输油管是否会成为特朗普向加拿大施压的新武器？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 26 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大政府要从金德摩根公司手里买下跨山输油管（Trans Mountain），必须先通过美国外资委员会的“国家安全审查”。

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几乎在BC省和阿尔伯塔省之间引发省际贸易战的跨山输油管扩建项目，在特鲁多政府宣布出资45亿加元买下输油管及相关设施后，终于让阿省人看到了开工的希望。但是CBC新闻部获得的一份收购合约副本显示，由于有一段输油管是在美国境内，因此美国外资委员会（CFIUS）必须对这笔交易进行国家安全审查。

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示意图左下方那一小段黄绿色的“盲肠”就是从BC省通向美国华盛顿州炼油厂的皮吉特湾输油管，长111公里。 (kindermorgan.com)

跨山输油管从阿省埃德蒙顿一路向西，通往BC省本那比市。但是它在离终点不到70公里的阿博茨福德（Abbotsford）分出一条南下的支线：皮吉特湾（Puget Sound）输油管。这条通往美国华盛顿州炼油厂的输油管全长只有一百多公里，但是由于它的存在，跨山输油管转卖交易在完成以前就多了一道手续：通过美国外资委员会的国家安全审查。

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一位加拿大财政部发言人证实，关于跨山输油管转卖交易的资料已经呈交美国外资委员会，审查正在进行中。

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它可以只是一道例行手续，也可以成为一根特朗普向加拿大施压的新大棒

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委员会有30天时间来审查这笔交易是否会对美国国家安全构成威胁，然后根据审查结果决定是否进行进一步调查。调查期最长不超过45天。视具体情况而定，委员会可能会把调查结果报经总统批准。

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国际贸易律师尤奇佐（Daniel Ujczo）在接受CBC采访时说，从法律上来说，跨山输油管转卖交易只要不牵涉加拿大以外的外国买家，外资委员会的审查本身就不是什么大事。但是从政治上来说，它可以被用来在NAFTA谈判和加美贸易争端中向加拿大施压。

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多伦多商贸事务律师华纳（Mark Warner）也说，在正常情况下，跨山输油管转卖应该属于经过例行审查就会被批准的交易。但问题是现在情况不正常。一旦进入“你打我一拳我必踢你一脚”的贸易战模式，对这笔交易的审查确实可能被美国人用作武器。

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不过，他认为现在就下结论还太早，有可能这次审查就是走一遍正常程序也说不定。

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面临跨山输油管扩建项目在BC省遇到的强大阻力和金德摩根公司彻底放弃该项目的威胁，加拿大联邦政府在今年5月底宣布斥资45亿加元买下现有输油管和相关设施，并准备好为将来的扩建工程买单。

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现有跨山输油管建成于1953年，全长1150公里。计划扩建的输油管将基本上与旧管道并行。扩建工程预计耗资70到74亿加元。完工后，这条输油管的运油能力将达到每天89万桶。

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（RCI with CBC News, Brennan MacDonald, Vassy Kapelos）

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