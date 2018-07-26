2017年11月29日， 朝鲜发射的巡航导弹（Korea News Service via AP）

大多数加拿大专家希望渥太华加入美国弹道导弹防御系统

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 26 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大一个民间智库所做的调查显示，尽管华盛顿和平壤最近在朝鲜核武器和导弹问题上有外交进展，绝大多数加拿大国防和安全专家仍然希望加拿大政府考虑加入美国弹道导弹防御系统。

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麦克唐纳 – 劳里埃研究所位于加拿大首都渥太华，它不属于任何党派，是加拿大知名民间智库之一。这项调查的主持人是全球事务研究所的研究员杰弗里·柯林斯（Jeffrey Collins）。他也是调查报告的执笔人。

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加拿大国际广播电台英语部的制作人莱翁·塞文茨（Levon Sevunts）采访了柯林斯。

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他介绍此次调查说：“围绕是否加拿大应该参与弹道导弹防御体系的问题，我们向70名专家发出调查问卷。他们中有国防专家、学者、前外交官和军方的官员。收到49位的回应，其中超过90％的受访者认为加拿大应该考虑参与北美弹道导弹防御体系”。

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Pierre St-Amand中将正走进议会（Sean Kilpatrick/Canadian Press）

加拿大不应想当然地认为会受到美国导弹防御体系的保护

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科林斯说，去年9月，在北美航空航天防务司令部（NORAD）担任副指挥官的加拿大军官皮埃尔•阿曼德中将告诉加拿大国会议员，根据美国现行的政策，美国军方不会保护其北方邻国免受弹道导弹袭击。包括来自朝鲜或其他国家的弹道导弹。

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当时阿曼德将军说，因为加拿大没有参加美国弹道导弹防御计划（BMD），在发生有导弹向北美飞来的时候，即使是在北美空中防务司令部的加拿大军官也无权决定是否拦截飞向加拿大的导弹。到时加拿大只是被动的观察者，只能等着美国官员决定是否要出手击落飞往加拿大的导弹。

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柯林斯说，从那以后大多数加拿大专家都认为，加拿大若想获得美国弹道导弹防御体系的保护，就应加入该系统，成为该系统的一部分。

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柯林斯提到，有意思的是，加拿大反而对北约在欧洲的导弹防御体系更加积极。他说：“加拿大参与了在波兰部署导弹防御体系的计划，并很快会在罗马尼亚也部署地面导弹拦截装置。这让人觉得难以理解，加拿大从技术和资金上支持在欧洲建立导弹防御体系，却在自己的大陆没有采取参与的立场。

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地缘政治现实等已经变化

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邀请加拿大参与美国弹道导弹防御体系，最初是在2004年自由党保罗·马丁政府期间美国提出的。当时由于一些国内外的因素遇到阻力，包括政府对该问题的敏感性不足，魁北克很多人反对加拿大人参与. 再加上当时人们对这种威胁是否会发生有怀疑，对导弹防御体系技术可靠性有质疑，还有要出一大笔钱等等。总之，当时加拿大拒绝了参加美国的导弹防御体系计划。

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2018年2月9日朝鲜庆祝建军70周年阅兵时展示的弹道导弹（KCNA/via REUTERS)

柯林斯说，但现在地缘政治现实已经改变。“朝鲜现在确实已经拥有导弹技术，也确实拥有核武器。虽然最近在与特朗普总统会晤后，朝鲜同意放弃核武器，但我们并没有看到真正的效果”。

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柯林斯认为，导弹防御体系可以提供一种有限的能力，旨在遏制像朝鲜和伊朗这样的国家。他说：“当然，由于特朗普政府的行动，伊朗问题再次令人质疑，奥巴马后期达成的协议是否还能有效限制伊朗研制核武器和导弹技术”。

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柯林斯提到，加入美国导弹防御体系的另一个主要原因是能够在谈判中占有一席之地。

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专家们提出了加拿大参与美国导弹防御系统的各种可能性，例如装备加拿大的下一代水面舰艇，这些舰艇将取代加拿大皇家海军现有的导弹防御系统舰队，如宙斯盾系统。

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柯林斯说：“另一个建议成本更低，就是将80年代中期建成的加拿大北部的北方预警系统升级换代。加拿大可以承担升级换代的大部分费用，作为参与导弹防御体系的一种方式。

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还有就是，随着特朗普总统越来越把联盟作为交易伙伴，加拿大将通过与美国在导弹防御体系上的合作获得一些政治资本。缓解特朗普政府对加拿大国防支出太低的担忧，同时满足加拿大自身的安全需求和利益。

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