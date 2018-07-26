这位鸭妈妈，你家开了幼儿园么？

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上个月的一天，明尼苏达州摄影师齐泽克（Brent Cizek）在湖面上偶然拍到一只母鸭率领50多只小鸭列队游过。两个星期后，他再次和这个“鸭儿园”相遇，这一次，他数了一下，小鸭增加到了76只!

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齐泽克星期三（7月26）日接受了CBC主持人Laura Lynch的采访。他说，第一次遇见它们那天，湖面上有风浪，他因此觉得不会有什么收获，只带了一个镜头。没想到遇上了“不可能更好的拍照机会”。他简直无法相信眼前的景象：一个鸭妈妈怎么可能照顾那么多小鸭呢？

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他的照片在推特上发表后被转发了一千多次，许多人称那只母鸭是“年度最佳妈咪”。但据生物学家介绍，那么多小鸭不可能全是它的儿女。这是一只普通秋沙鸭 (Mergus merganser)。它每年下的蛋不过十几个，而且有把自己的蛋藏几个到别家窝里的习惯。

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当地动物保护部门的一位官员说，野鸭确实有幼儿园，即由一只母鸭照顾好几窝小鸭。他自己也见过三五十只一群的。但是七十多只小鸭由一只母鸭统领是极为罕见的景象。

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齐泽克说，他又去过湖上几次，观察并拍摄这些小鸭。还有许多人在网上透过他的照片和视频关注它们的成长。

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（RCI with CBC News, Sheena Goodyer, Laura Lynch, Katie Geleff）

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