大部分加拿大人认为碳税应由省政府说了算：最新民调

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一项最新安格斯雷德民调显示，将近三分之二（64%）的加拿大人认为应该由省政府，而不是由联邦政府来决定如何减少碳排放。

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萨斯喀彻温省和安大略省是反对联邦碳税最坚决的两个省。萨斯喀彻温省已经向本省上诉法院提出“征求意见”案，质疑联邦政府在该省征收联邦碳税的权限。而安省新当选的省长福特（Doug Ford）一上台就宣布终止碳排放控制与交易项目。但是民调显示，萨斯喀彻温省长斯科特.莫（Scott Moe）获得了更多加拿大人的支持。

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72%的加拿大人认为莫做的对。支持福特的加拿大人占51%。在安大略省这个比例为55%。

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另外，不同年龄段的加拿大人对联邦碳税的支持率也不同。在18-34岁这个年龄段，五分之三（62%）的加拿大人支持联邦政府实施碳税。在35-54岁年龄段有41%的人支持。但是55岁以上的加拿大人只有36%的人支持碳税。

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可以想见，对联邦碳税的态度和政治立场也紧密相连。保守党的选民有82%反对联邦碳税，而在自由党和新民主党的选民中，这个比例分别是42%和39%。

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