高温天气： 加拿大的葡萄酒产业一片欢欣

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对于今年夏天的炎热，很多加拿大人叫苦不迭，但葡萄酒产业却是一片欢欣。

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事实上，炎热和干燥的天气，是葡萄园的福音。

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(Sheryl Nadler/Canadian Press)

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葡萄藤需要高温

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马修·斯佩克 （Matthew Speck）是加拿大安大略省圣凯瑟琳市 亨利斯佩勒姆酒庄 （ Henry of Pelham winery）的业主之一，也是葡萄种植园的经理，他说，今年的高温天气，对葡萄的生长非常有利。

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斯佩克说，这个夏天出现的所谓 “极度高温”，对于葡萄种植业来说，完全算不上什么事。

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他说，对加拿大人说，31、32摄氏度已经是热得受不了了，但葡萄藤的生长，需要这样的热度，甚至更高，高温对葡萄藤的生长有利。

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因此，今年夏季，安大略省有大量葡萄园的哈密尔顿和尼亚加拉地区，持续了 7 天的30摄氏度以上 “极端” 热浪，对葡萄园的生产带来了积极的影响。

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葡萄藤不需要很多水

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马修·斯佩克接着介绍说，葡萄藤需要高温，但并不需要大量的水，尤其已经种植了 6、7、8 年的葡萄藤，通常根系非常深，在生长季节只需要很少的水分。

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但是，新栽种的作物则需要大量的水分。

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今年夏天，汉密尔顿和尼亚加拉地区的降雨不多，大大低于往年的正常降雨量，但上个周末终于有了雨水。

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斯佩克说，这场降雨来到正是时候，我们正好刚到了快要有压力的时候，比较 “年轻” 的葡萄藤开始确实需要水了。

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(Meg Roberts/CBC)

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斯佩克说，他的葡萄园设置有补充灌溉系统，但在尼亚加拉地区，并不是所有的葡萄园都有自己的自动灌溉系统。

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他接着说，对葡萄藤不能给水给的太多，过多的水分会稀释作物中的味道。

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他表示，今年春天的天气条件已经很理想，凉爽，没有出现霜冻，而夏天的气候条件更棒。

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‘今年会是个好年头’

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安大略省布鲁克大学（Brock University）的葡萄栽培高级科学家吉姆·威尔维斯（Jim Willwerth）也持有类似的观点，他表示，炎热的天气对葡萄的生产有利。

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他说，这个夏季的炎热和干旱，为葡萄创造了一个良好的生长过程，今年产出高质量葡萄的可能性很大，对于加拿大的葡萄酒产业来说，今年会是一个很好的年头。

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