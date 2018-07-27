太夸张！一晚上皮卡三次被窃贼光顾

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许多加拿大人喜欢高大生猛马力足的皮卡，特别是那些搞建筑、装修的承包商，个体户水暖工、电工、泥瓦工，农场主们喜欢皮卡车载货的方便。

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窃贼青睐皮卡

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不过窃贼和小偷们也喜欢光顾皮卡车，或者是为了偷车、或者是为了盗窃车里的工具。个体户技工的皮卡车里有价值几百、上千块加元的工具是常有的事情。

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专业盗车者不用砸车窗、也不用撬车门，三下五除二就能搞定盗车过程、驾车扬长而去；但小偷小摸者很多时候要用砸车窗的办法打开车门偷东西，结果是让车主们不但丢了价值不菲的工具、而且还要花时间、掏腰包去修理汽车、更换被损坏了的车窗。

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车窗被砸

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加拿大安大略省伦敦市居民Michelle Kaplan就是受够了这种烦恼的人，她决定把皮卡停在家门口后不再锁车，而是在车里仪表盘上安装了摄像头和警报装置。只要有人开车门该警报装置就会启动、摄像头开始录像、并向Michelle Kaplan的手机发送视频，让她可以实时看到什么样的人偷开了车门、在干什么。

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让Michelle Kaplan没有想到的是，打开她皮卡车门想偷东西的人竟然有这么多！在36小时之内有4个小偷打开车门行窃，其中第一个晚上就有3个不同的小偷光顾了Michelle Kaplan的皮卡车。

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警报装置

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虽然录像警报装置录下了这三位小偷的模样和他们的行为、也向Michelle Kaplan的手机发送了警报信号和视频，但Michelle Kaplan睡得太死、没有被唤醒。

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不过第四个小偷打开车门触发的警报信号唤醒了Michelle Kaplan，她醒来后通过连着线的手机对小偷一声大喝“从我的车里滚出去！”。小偷被吓了一跳，赶紧离开了Michelle Kaplan的皮卡。

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Michelle Kaplan不但把四个小偷夜里打开她的皮卡车门行窃的录像交给了警方，而且放到社交网站上。许多网友观看了这个视频；一些网友还留言说他们也深受小偷对他们的住宅或汽车破门、破窗行窃之苦。

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老大难问题

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安大略省伦敦市政厅参事Phil Squire看了Michelle Kaplan上传到社交网站上的视频后说，虽然这种行窃问题在伦敦市各个街区都有，但这些小偷们大模大样的盗窃行为也太无耻了。

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自4月份以来，Phil Squire在伦敦市的几个街区组织了当地居民和警方以加强治安为主题的讨论会，重点讨论如何解决盗窃问题。

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Phil Squire告诫居民们说，不要因为对盗窃案已经习以为常而懒得向警方报案，因为在人力、物力资源有限的情况下，警方调配警力资源的主要根据是报案数量；如果一个街区的报案量猛增、或者是明显高于其他街区，则警方会调配更多的警力前往该街区。

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Michelle Kaplan则认为，除了警方需要加强巡逻之外，加拿大司法系统应该从严处理小偷小摸犯罪行为、不能让窃贼们无所顾忌。现在这些小偷们夜里骑着车、拿着手电筒到处转悠，还包住手肘关节以方便砸车窗，这是一群夜里活跃的盗窃一族。

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RCI with Colin Butler · CBC News

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