温哥华市开始与第一民族和解行动，斯坦利公园完成对建园初期“殖民史查账”报告

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这个星期，温哥华斯坦利公园董事会批准了检讨公园创建过程中没有保留原住民文化的报告。这被认为是温哥华市与原住民和解行动的第一步。

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斯坦利公园的报告中提到，从1888年开始，公园最早的创办者和市政府宣布拥有公园所在地的管辖权时，赶走了当时在那里的三个原住民部落居民，占领了他们祖传的土地，还挖掘了一些墓地，兴建了一些其他破坏当地原貌的工程。而留下的唯一能反应原住民文化的是几根从其它地方迁来的图腾柱。

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这三个被赶走的原住民部落分别是穆斯克安人（Musqueam）、斯卡米什人（Squamish）和 塞欧瓦图斯人（Tsleil-Waututh )。公园董事会这个星期在投票表决后对这三个部落正式道歉。

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董事会主席斯图尔特·麦金农（Stuart Mackinnon）表示，董事会正在努力与三个部落沟通，以确定下一步可以怎样做。麦金农说：“我们已经开始和解的进程，现在是要看还可以做什么”。他已提出一项议案，在城市公园所在地和海滩恢复原来的传统土著名称。市议会将在9月份对这项议案进行讨论。

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对此，斯卡米什部落的管委会委员克尔斯勒姆（Khelsilem）说，尽管这些做法大多数是象征性的，但仍是有意义的进步。他说：“我们欢迎政府机构对呼吁和解的积极反应。有些虽只是象征性的，但我想这有利于改善双方的关系”。

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2015年，联邦政府针对历史遗留的原住民问题成立了“真相与和解委员会”，并呼吁全国各城市和机构都为此作出努力。

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斯坦利公园从2016年起就开始接触3个原住民部落，讨论改革公园管理的问题。

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