周末网络广播（2018年7月27-29日）

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听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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本周报道精选

多伦多枪手打死2人打伤13人（方华）

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据加拿大广播公司报道，星期日晚上10点钟左右，多伦多市Greektown地区Danforth 和 Pape avenues街区发生枪手开枪射击餐馆食客的事件，两人中弹死亡，一名是年轻姑娘、1名是10岁女孩，另有13人受伤，其中一名在医院抢救的8、9岁女孩生命垂危。

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目击者描述多伦多枪击事件的惊恐时刻（赵黎）

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星期日（7月22日）晚上10 点多，加拿大第一大城市多伦多发生枪击案。目击者描述了当时的可怕时刻。

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Carrie Lahey 当时正在多伦多的 7Numbers 餐馆吃饭，这里在枪击地点附近。她说，当时我们坐在露台上，听到枪声，我们马上跑到了餐馆里面，……这个时候枪手进了餐馆，他打中了就在我前面的一个女孩，射中了她的肺部 ……感谢上帝，警察来得很快，救护人员来得太晚了，是警察救了这个女孩的命。

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BBC寻求新的数字叙事模式（沈二）

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BBC特别团队8周时间测试了12个内容原型后的一些发现。哪些有效？哪些是无效？

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太夸张！一晚上皮卡三次被窃贼光顾（方华）

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许多加拿大人喜欢高大生猛马力足的皮卡，特别是那些搞建筑、装修的承包商，个体户水暖工、电工、泥瓦工，农场主们喜欢皮卡车载货的方便。不过窃贼和小偷们也喜欢光顾皮卡车，或者是为了偷车、或者是为了盗窃车里的工具。个体户技工的皮卡车里有价值几百、上千块加元的工具是常有的事情。

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地球在发烧：极度高温成全球新常态（赵黎）

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从西伯利亚到非洲再到北美，今年夏季，全球的天气都异常地 “火爆”。

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在日本，星期二 （7月24日）公布的官方数据显示，困扰了日本两个星期的热浪已造成至少 80 人死亡，数千人被送进医院。在韩国，高温导致 10 人丧生。在欧洲，许多国家在忙着扑灭由热浪引起的火灾， 特别是在希腊，森林大火至少造成 60人死亡。在美国， 7月初，加利福尼亚州遭遇了由炎热天气和大风引发的大火。

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一周图片报道

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