卡尔加里男青年为降低汽车保费成功改换了身份证件上的性别

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阿尔伯塔省一位20多岁的年轻人想要买一辆新汽车 – 雪佛兰科鲁兹（Chevrolet Cruze）。 他知道虽然这并不是什么高级车， 但作为男性年轻司机的保险费会很高，而女性要相对低得多。他觉得这不合理，就利用政策漏洞把身份证件上的性别一栏改成了女性。这位男青年随后将此事告诉了媒体，条件是要为他的真实身份保密。

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这位男青年自称叫大卫，他说在向保险公司询问保费时得知，如果他买这个牌子的新车，每年的保费要4,500加元。如果以后在发生小碰撞和收到一两张罚单，保费还要上涨。

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他又问如果是女性保费会是多少，保险公司说将在3,400左右，等于比男性低1,100多元。

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加拿大保险公司的保费是根据保险局的事故率统计计算出来的，25岁以下男性的碰撞风险通常高于同龄女性，这造成他们的保险费高于同龄女性。

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但大卫觉得这不公平。他说：“我对此非常气愤。不想再被压榨了。就想出一个办法，改变身份证件上的性别”。

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他在做了一些研究之后，知道按照阿尔伯塔省的规定，先要得到一张医生的证明，然后就可以改变个人文件上的性别。除了M的男性标记，F的女性标记，还可以标记X，即非男非女的中性人。

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大卫很容易就得到了医生的证明，然后交给政府的相关机构。几周后，他就收到了一份新的出生证明，上面标注他是一名女性。

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大卫说：“这令我震惊，同时也松了一口气。我觉得我赢了，打败了这个系统”。

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有了新的出生证明，他又去改变了驾照和保险单。然后每月可以少交保费91加元。

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他说：“我是一个百分之百的男人。可现在从法律上讲，我是一个女人。而这只是为了得到更便宜的汽车保险”。

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大卫还不忘补充说“我没有指责改变性别太容易的意思。那会被认为不尊重跨性别者或同性恋的权利”。

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加拿大保险局发言人史蒂夫基针对此事提醒人们，购买保险时需要说实话，否则就会被认为是欺诈，不仅索赔时会遇到困难，还会在其它方面影响到个人信誉。

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欧洲已经从2011年开始取消了在汽车、人寿和医疗保险计费时将性别因素考虑在内的做法。

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