加拿大新调查：为数不少的人在财务问题上不跟配偶说实话

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根据加拿大宏利 Manulife 公司的一项新调查，在结了婚或同居的加拿大人中，为数不少的人会在钱的问题上对配偶 “不诚实”。

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这项调查显示，有 20%的人承认，他们不告诉配偶自己欠有多少债务。

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超过 25% 的受访者表示，他们有过买了大件商品不告诉配偶，或者在商品的价格上对配偶不说实话的情况。

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(Andrey Popov/Shutterstock)

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因为钱吵架

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在调查中，有三分之一的受访者表示，钱是导致配偶关系紧张的一个主要因素。

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而且，夫妻越年轻，钱的压力就越大：在35岁以下的配偶中，43% 说因为钱的问题而 “拌嘴”， 35 至 54岁的配偶中，这个比例是 31%，55岁以上的配偶中，这个比例已经降至 21%。

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宏利的首席执行官里 Rick Lunny 说，在配偶谈论的话题中，钱和债务是最棘手的话题之一，诀窍就是两人应该开诚布公，定期就钱和债的问题进行公开坦率的讨论。

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