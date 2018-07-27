Shopify 将在洛杉矶开设第一家实体店

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加拿大电子商务公司 Shopify Inc.表示，将在美国洛杉矶市中心开设自己的第一家实体店。

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这家总部位于渥太华的公司表示，之所以选择洛杉矶，因为这个城市集中有 Shopify 的很多商家，这些商家将可以从实体店提供的服务受益。

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店址已经选在洛杉矶市的历史性街区 ROW DTLA，这里有很多商店、餐馆和办公楼。商店将在今年晚些时候开业。

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Shopify Inc. 是总部设在渥太华的一个加拿大电子商务公司，创建于 2004 年，2015 年上市，三年多来，其股价已从开初的 28 美元升到现在的 165 美元左右。

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