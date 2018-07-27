原为治秃，却患不举：魁北克省上诉法院批准一起针对默克药厂的集体诉讼

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加拿大魁北克省上诉法院本周批准一起针对制药公司Merck Canada的集体诉讼。这起诉讼的原告称该药厂生产的两种治疗脱发的处方药，Propecia和Proscar给服用者造成了持续性的不举或早泄等性功能障碍，而厂家的药品专论尽管没有隐瞒这些副作用，却没有说明它们在停药后仍然会持续下去。

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原告要求制药公司向每人支付10万加元的身心损害赔偿和1万加元的惩罚性赔偿。魁省上诉法院推翻了魁省高院此前的判决，批准诉讼，但是也对原告提出了限制条件：服用上述两种药物之一后引起的性功能障碍必须是持续性的。另外，服药时期必须在2011年11月18日之前。因为在这个日期之后，药厂修改了有关药品专论。

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Propecia在中国常被译为保康丝，或按它的药用成分finasteride译为非那雄胺。另一种引起诉讼的药物Proscar（亦称保列治）原是治疗良性前列腺肥大的，但它的四分之一片所含的非那雄胺和一片Propecia 相同，因此也被用来治疗脱发。两种药都需凭医生处方购买。

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（RCI avec Radio-Canada, La Presse）

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