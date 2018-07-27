请帮助曾为加拿大军队工作的阿富汗翻译：战地翻译权益团体发出呼吁

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一个旨在保护战地翻译的国际非营利组织给加拿大移民部长写信，请求他帮助那些曾为驻坎大哈加拿大军人工作、现在身陷困境的阿富汗翻译。他们因这段工作经历被塔利班组织视为叛徒，家人也受到连累。一些人在国内东躲西藏，还有一些人被困在欧洲的难民营里。

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据《环球邮报》（Globe and Mail）报道，这封信是在6月20日寄出的，但至今尚未收到回复。加拿大政府过去曾经建议这些阿富汗翻译申请加拿大难民身份。但是写信的Red T组织负责人海斯女士说，以他们目前的处境，完成难民申请手续非常困难。但是加拿大政府却很容易通过国防部的资料核实他们是否真的为加军工作过。

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加拿大政府2009年曾经专门为阿富汗翻译移民加拿大建立了一个项目。有大约八百人被接收。该项目在2011年终止。

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很难确定需要帮助的阿富汗翻译的人数。他们当中有人收集了一份名单，上有37人，但是没有人知道这些人是否还活着，或者已经逃出阿富汗。一直在关注此事的保守党外交事务评论员奥图尔（Erin O’Toole）估计，他们的人数应该不到十人。

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（RCI with Globe and Mail, Gloria Galloway）

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