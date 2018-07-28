英国广播公司R&D实验室寻求超越文本的数字叙事模式

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

– 8周时间12个原型告诉你哪些招有用，哪些招没用

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

800字的文章仍然是大多数出版商在线新闻的主要形式。这在很大程度上是印刷时代的遗产。在线新闻视频也是如此，尽管时间较短，但大部分视频仍然是以传统的电视格式制作的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国广播公司R&D研发部门的制作人Tristan Ferne在最近的一篇发表在Medium上的文章，《超越800个字 – 建造年轻一代的新的新闻原型（Beyond 800 words — prototyping formats for news and Generation Z）》介绍BBC在探索数字格式在800个字以外的新实验。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“一篇800字的文章，没有互动…这样观众会把全部时间都花在Snapchat和Twitter上，在那里界面上有不断的互动。你的拇指有一些事情要做:你可以滑动、滚动、点击。观众心里有交互的预期。” 英国广播公司R&D研发部门的制作人Tristan Ferne

Tristan Ferne在文中谈到，他们研究的原型和调研重点是看 “能否结合现有媒体，让在线新闻更容易获得，更吸引年轻人，更贴近年轻人？“

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了获得超越800字文章的形式，BBC的原型试图采取了很多不同的“花样”。例如，文章亮点，点击显示上下文。一个带有可滚动文字记录的视频，可以加速或反转视频。类似电影预告片的介绍，吸引读者进入故事的背景。一名记者和现场直播的消息来源之间的文本交流…

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“一篇800字的文章，没有互动的话…”Ferne说。“这样观众会把全部时间都花在Snapchat和Twitter上，在那里界面上有不断的互动。你的拇指有一些事情要做:你可以滑动、滚动、点击。观众心里有交互的预期。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

ferne和他的四人小组——一名记者、一名界面设计师、一名用户研究员和一名开发人员——花了两个月的时间来试验12个原型，所有这些都是为了让BBC超越标准的800字文章。他们在伦敦大学附近的街道上进行了随机“用户体验测试”，并在26名18至26岁的青少年中进行了测试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

青少年要看什么？

他们发现18 – 26岁的青少年对他们感兴趣新闻的要求如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 他们只想快速浏览一下，但是当他们感兴趣的时候，可以深入挖掘。

他们想了解复杂的故事。

他们想在一个地方了解整个故事。

他们需要帮助形成社会意见。

他们想要选择适合的媒体形式。

另外，更有实践意义的是Ferne谈到了他们在原型中学到 “什么媒体形式有用，而什么没有用。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

什么媒体原型有用

扩展阅读——用户在阅读时可以点击它弹出更多信息。扩展阅读信息需要准确和相关，扩展阅读和下一个原型（多媒介选择）是唯一两个可以重用新闻项目的原型。



加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多媒介选择—故事被分段，并有视频剪辑的选项，下一段的短或长文本选择，或者你可以完全跳过下一部分。Ferne写道:“我们认为这可能是一种隐形的长形体。一种吸引被长文章或相关文章链接搞烦的人的方式。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

快进可滚动视频—就像字幕一样，文字和视频配套产生可有效找到相关内容的视频。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

用户观点— 用户会看到一个话题的介绍，然后是一些简短的视频，无论是赞成还是反对，视频中的人描述了他们的观点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

什么媒体原型没用

音效气氛—当用户开始阅读一篇文章时，用背景音频设置效果太分散观众注意力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Ferne在报告中写道:“年轻人正试图在信息过载和害怕错过之间找到一条艰难前行的道路。音频的加入也增加了这种感官过载。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新闻影响按钮—这个原型邀请用户在阅读了一篇较短的文章后，选择他们感兴趣的话题，尝试个性化或者至少增加相关性，但是其结果却不够理想，人们不愿意点击更多的按钮。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

吸引人的开场—Ferne描述道:“我们试图呈现一个像电影介绍一样的故事。我们从背景声音和模糊的视觉效果开始，当你滚动的时候，它开始聚焦，有一些背景视频，就像故事开始前的场景，”但是人们只想尽快地进入正题，所以吸引人的开场并没有什么好的效果。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

即时消息—在这个已经充满焦虑的时代，邀请用户观看一名记者和他们在灾区的消息来源之间的WhatsApp对话的重现并不最受欢迎的。Ferne承认:“这是真实的、原始的，抓住了人们的想象力，但是调查结果令人沮丧。”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

下一步要做什么

在谈到BBC媒体研发部门下一步的计划时，Ferne谈到，BBC新闻实验室最近为Google Amp Stories建立了头条新闻，这是他们的一个实验原型。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

Ferne说：“”对于项目的下一阶段，我们用同样广大的计划来开发新的故事格式，但是我们有一个新的角度-个性化。其会推动我们向新的方向发展。未来，机器学习和人工智能将在向用户提供超个性化的新闻产品和新闻推荐方面发挥越来越大的作用。但是，更大的想象空间是，如果故事本身能调整内容适应你的需求呢？“

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

研发团队长达一年的寻找可行的新故事形式的努力在9月结束，尽管它对故事场景的贡献仍在继续。Ferne说，扩展阅读将于下月开始试用，进一步测试后，可能会推出更多的原型。其他BBC团队正在继续研究语音原型和聊天机器人，当然，他们也有一些人在思考所有这些新闻技术的伦理问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

实际上，现在许多新闻机构都希望超越文字。运行了两年的Guardian Mobile Innovation Lab测试了一个交互式播客播放器“智能工具”，一个离线新闻应用程序和实时推送。像《华盛顿邮报》这样的新闻编辑室一直在试用谷歌工具包推动的AMP故事，类似Snapchat或Instagram故事。BBC也一直致力于与受众进行更多交流，比如文章聊天机器人和改进应用程序中的垂直视频等等。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada