加拿大 BC 省新研究：移民妇女定期检查乳腺癌的比例太低

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加拿大 BC省刚刚公布了一项新研究，研究显示，在定期进行乳腺癌的检查上，BC 省的移民妇女不像本土出生的妇女那样 “积极”。

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BC 省癌症协会和不列颠哥伦比亚大学 UBC 联合进行了这一调查，并发表在癌症医学杂志 （Cancer Medicine）上，这一为期两年的研究发现，妇女定期接受乳腺癌检查的比例，因其出生国而有很大不同。

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报告的主作者 Ryan Woods 说， 我们的研究表明，移民妇女去定期接受乳腺癌检查的比例低于非移民妇女，但一些特定族群更加明显。

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来自一些地区的妇女比较明显

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在非移民妇女群体中， 51.2% 的妇女定期进行乳腺X光检查，但来自东欧和亚洲国家的的移民妇女，这一比例较低：

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东欧/中亚移民妇女 – 33.9%

韩国裔移民妇女 – 39%

印度裔移民妇女 – 44.5%

– 44.5% 华人 移民女性 – 45.7%

菲律宾移民女性 – 45.9%

文化和语言障碍

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Ryan Woods 表示，这种现象可归因于多种原因，其中包括语言障碍和文化挑战。

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他说，如果自己的原籍国没有对妇女的定期乳腺癌检查，那么移民妇女很可能不知道乳腺癌检查的重要性，而且她们还有可能看不懂加拿大发行的有关乳腺癌检查的的资料。

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他说，在这个问题上，家庭医生就能起到作用了，BC 省癌症希望家庭医生更多关注这一问题，鼓励自己的移民妇女患者去做乳腺 X 光。

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与此同时，BC 省癌症协会也在社交媒体上发布更多信息，并翻译成几种不同的语言。

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多久检查一次？

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Ryan Woods 补充说，非移民妇女的检查率 51.2%，仍然远远低于BC癌症协会的目标 – 70%。

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BC 省癌症协会表示，八分之一的女性会在一生中的某个阶段患上乳腺癌，因此应该定期进行检查。

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该机构称，BC省为 40 至 74 岁的女性提供免费的乳房 X 光检查，并不需要医生的处方。

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对于母亲或姐妹患有乳腺癌的妇女来说，她们患乳腺癌的可能性是其他人的的两倍之多，因此每年都要进行乳房 X 光检查。

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(Christer Waara/CBC)

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对于那些年龄 在50 到 74 岁之间，没有乳腺癌家族史的人，BC 省癌症协会建议每两年进行一次乳房 X 光检查。

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75岁及以上的女性，应该每两到三年进行一次检查。

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预约乳腺 X 光检查，请给 BC 癌症协会 （B.C. Cancer’s screening programs ）的客服中心打电话：

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1-800-663-9203

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