东京街头的喷雾降温设施 / Koji Sasahara/Associated Press

日本酷热：2020夏季奥运会咋办？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 30 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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日本今年夏天创纪录的高温让人们担心两年后的东京奥运会怎么去对付会热死人的高温闷热天气的问题。

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火炉东京

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日本的东京本来就有夏季高温闷热的名声，今年7月23日更是出现了破纪录的41.1摄氏度的酷热温度。热浪天气导致至少80人死亡，成千上万人因为中暑被送进了医院。

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日本气象署把这创纪录的高温天气称作威胁人们生命安全的灾害性天气。

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在东京工作的气象专家Jonathan Oh指出，日本东京高温天气给居民和访客会带来生命安全的威胁是因为这里的夏天不但是高温、而且是高湿；东京夏天人们的体感温度有时会达到4045摄氏度，对于那些不习惯夏季高温高湿环境的人来说，很容易会感到受不了。

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2020奥运会

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加拿大田径十项全能选手Damian Warner将参加东京奥运会 / Mark Schiefelbein/Associated Press

如果说受过魔鬼训练的运动员还能够扛得住的话，那些观看奥运比赛的观众们可能就没有抵抗高温高湿天气的能力。

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当然人们可以寄希望于2018年创纪录的高温天气不会在2020年东京奥运会期间重演，但对于东京奥运会的主办方来说，他们不能靠希望过日子。

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东京都知事小池百合子在723日就高温灾难性天气举行的记者招待会上表示，政府准备推出一系列措施帮助缓解高温闷热的桑拿天给民众带来的威胁。比如在街头安装喷雾降温装置、把约1百公里长的东京街道改造成反射紫外线的阻热路面，这种路面可以把温度降低8摄氏度，适合用作马拉松比赛。

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东京奥运会组委会决定把一些户外比赛项目的时间提前到早上举行，比如马拉松比赛的出发时间改在早晨7点；并与日本首相安培讨论在2020东京奥运会期间实行夏季时、以进一步减少高温天气的影响。

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想方设法应对高温

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不过东京奥运组委会发言人高谷雅指出，历次奥运会的主办城市都要面对天气方面的挑战，比如雅典和北京奥运会就都面对过高温天气的问题，这次东京奥运会也不例外。

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高谷雅说，东京奥运会主办方正在对所有的比赛场地逐一进行降温措施规划，以对每一个比赛场地都拿出最适合该场地的降温措施。

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但日本东京大学教授Makoto Yokohari在研究了1984年洛杉矶夏季奥运会以来历届夏季奥运会举办期间当地的气温之后认为，东京奥运会从高温角度来说会成为历史上风险最高的奥运会之一；奥运会举办期间东京的气温会高过1996年的亚特兰大奥运会和2008年的北京奥运会。

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日本东京大学教授Makoto Yokohari / John Van Dusen/CBC

这位东京大学教授建议把户外比赛项目移到日本北部气温较低的北海道地区、或者是推迟到秋季举行。如果国际奥委会不支持这两个选择，则至少应该把户外比赛的开赛时间提前到黎明时段。

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加拿大奥委会表示对东京奥运会主办方抱有信心，相信东京奥运组委会将尽一切努力确保运动员的健康和安全、确保东京奥运会的成功举行。

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日本东京奥运会将在2020724日开始，到89日结束。

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RCI with Adam Walsh、John Van Dusen · CBC News

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