加航准备提高票价应对燃油成本上升

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加油站汽油价格在上升，航空燃油的价格也在上升。

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航空公司为了应对明显上升的运营成本，准备提高机票价格和削减多余的运力。

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加拿大最大的民航公司加拿大航空公司表示，其购买航空燃油时支付的钱今年第二季度与去年同期相比上涨了31%。

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加拿大航空公司说，虽然今年第二季度的营业额比去年同期增加了10.4%、达到43.3亿加元，但同一期间的盈利却从2.26亿加元减少到1.14亿加元，盈利率下跌了一半。

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加拿大航空公司预测今年第三季度其燃油成本会达到每立升0.8加元。2018年全年加航的平均航空燃油成本会是每立升0.78加元，而去年加航的航空燃油成本是每立升0.75加元。

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加航管理层表示，2018年燃油成本上升的四分之三可以通过提高机票价格等办法冲销；此外在第四季度削减一些运力也是应对航空燃油价格上升的一个办法。

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RCI with The Canadian Press、 CBC News

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