加拿大用DNA鉴别难民原籍国

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加拿大边境管理局为了提高鉴别非法越境难民申请者来自哪个国家的速度和准确度，开始用遗传基因DNA检测技术。

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加拿大边境管理局发言人Jayden Robertson表示，在用常规技术无法对关在拘押中心的难民申请者来自哪个国家作出准确判断的情况下，会采用DNA检测技术。

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加拿大边境管理局在采集了DNA样本后，会送交给网上经营DNA祖籍检测服务的FamilyTreeDNA.com公司，以得到根据DNA得出的祖籍来源地的检测分析。

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加拿大边境管理局发言人Jayden Robertson强调说，边境管理局在使用DNA祖籍来源地分析技术前会先得到当事人的授权同意。不过，这位发言人表示不知道加拿大边境管理局已经对多少难民申请者进行了DNA祖籍来源检测。

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FamilyTreeDNA.com公司通过电子邮件表示，该公司与加拿大司法当局没有直接的合作关系，也不知道加拿大边境管理局在使用其DNA祖籍检测服务项目对难民申请者进行祖籍分析检测。

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从2017年一月份以来，有至少3万外国人从美国一侧非法越境进入加拿大申请难民。

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那些有犯罪记录或者是无法提供身份证明文件的难民申请者会被关入难民拘留中心。

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加拿大自由党联邦政府准备采取措施大量减少关押在拘留中心的难民申请者的数量。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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