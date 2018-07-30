加拿大将加入墨西哥、欧盟、日本有关汽车关税的会谈

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这个星期，加拿大将参加一个有关汽车关税问题的会谈，参加方还包括墨西哥、欧盟、日本和韩国，会议的目的是在美国对进口的汽车和汽车零部件开征关税前制定对策。

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日本和欧盟组织了这次星期二（7月31日）将在日内瓦举行的会议，加拿大、欧盟、日本和韩国的副部长级官员将到会，讨论美国总统特朗普发出的汽车关税警告。

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加拿大政府的一名官员告诉加通社，加拿大的国际贸易部副部长 Timothy Sargent 将代表加拿大出席这一会议。

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(Frank Augstein/Associated Press)

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美国总统特朗普威胁说，要根据美国贸易扩展法第 232 条款，对进口汽车和汽车零部件征收关税。

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美国已经对来自加拿大和其他国家的钢铁和铝开征高额关税，之后加拿大政府也对美国的一系列产品实施 “报复性” 关税，特鲁多政府已经表示，如果美国开征汽车关税，加拿大也将推出自己的对策。

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