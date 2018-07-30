(CP /Paul Chiasson)

对万锦市华人示威的观察和评论：采访多伦多媒体人施雅芳

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 30 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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多伦多媒体人施雅芳

星期六（7月28日），一些华人在安大略省万锦（Markham）市政府门口举行示威活动，反对在该市为越境申请难民的人建安置中心。而另外一些同情难民申请人的华人也同时到场，打出针锋相对的标语。双方一度发生肢体冲突，惊动了警方。本台采访了当时在现场的多伦多媒体人和时事评论人士施雅芳。她首先介绍了这次示威活动的起因和经过

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反对者还发起了一个题为“保卫万锦，保卫家园，我们对政府安置寻求庇护者决定说No”的请愿活动。不过施雅芳说，万锦市政府目前并没有做出决定。

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她说，在华人社区内部，不同的来源地，经济条件，宗教背景，第一代或是第二代移民，来加拿大时间的长短等因素使大家有不同的看法。这一次示威活动的双方，据她观察，反对建安置中心的一方第一代移民比较多。支持者当中年轻人和第二代华裔比较多。她认为，在一些具体的公共议题上，华人的代际差异已经显示出来。

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她说，大家观点不同很正常，但是应该分析相关资讯，用理性的方式表达。尤其是现在马上要市选了。另外，加拿大主流社会里的极右团体也在移民中寻找同路人。她注意到，在星期六的示威现场来了一个C3组织的成员。一个反对安置难民的示威者把他带到麦克风前，但是被同伴阻止。

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施雅芳认为，这是值得我们华人社区关注的。因为华人现在比较关心政治社会议题，参政意识和热情提高。这是好事。但是参政议政要基于事实。我们需要冷静和理性，不能被煽动。

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施雅芳在采访中提到一位万锦市的华人移民表达的观点：“多元包容的社会理念是加拿大立国之本，也是人民丰富安定生活的保障。我们都是这一理念的受益者，就更应该是它的支持者和实践者，而不是破坏者。”

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