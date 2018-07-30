四肢残缺也挡不住他说走就走：一位加拿大残疾人的夏日旅行

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今年39岁的卡尔加里市民科赫（Chris Koch）本月初决定出一次远门: 一路搭车前往五千多公里外的加东圣约翰斯市。这件事对一个健康的年轻人来说也许不算什么，但是科赫生下来就四肢残缺，属于重度残疾。

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上个星期三（7月25日），科赫到达目的地。他告诉CBC记者Andrew Sampson ，出发前他把这次旅行想得很好，但一路上发生的事和遇到的人都远远超出他的期望。

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一个陌生男子起大早把他从多伦多送到渥太华，然后一个因公负伤的前女警又把他从渥太华送到蒙特利尔。许多人在脸书上查看他的行程，给他发信息，告诉他如果他经过他们的城市，他们可以帮助他。

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在科赫到达圣约翰斯市前几天，多伦多发生了枪击案。他希望人们能从他的经历中看到加拿大好人比坏人多，善比恶强大。

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他接下来要去看看加拿大的最东端斯皮尔角，下个月要去冰岛参加一场马拉松比赛。

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他说，希望自己的经历能够鼓励人们走出自己的舒适区，去尝试，去尽情尽力地生活。

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（RCI with CBC News, Andrew Sampson）

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