两名多伦多枪击案遇难者的葬礼分别举行，加拿大总理特鲁多出席

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多7月22日枪击案的两名受害者的葬礼星期一（7月30日）分别在大多万锦市和士嘉堡市举行。加拿大总理特鲁多在士嘉堡出席了18岁的Reese Fallon的葬礼，随后前往发生枪击案的Danforth大街献花。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一名遇难者是年仅10岁的Juliana Kozis。她的葬礼在万锦市的一个希腊东正教堂举行，参加者仅限于亲友。她的父亲也在枪击案中受伤，拄着拐杖来送女儿最后一程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今天的葬礼不对公众开放，但是市民们继续在枪击案现场哀悼死者。CBC视频：

<span style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Reese Fallon已经被麦克马斯特大学录取，原本应该在九月份开始学习护士专业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

发生在多伦多希腊城的这起枪击案还造成13人受伤。其中案发时勇敢救护他人的护士专业女生Danielle Kane有可能终生残疾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Radio-Canada, CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada