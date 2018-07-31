加拿大经济向好 年增长2.6%：石油天然气领域增长最大

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加拿大统计局今天公布的数据显示，加拿大经济在五月份增长了０.５个百分点，比经济学家预期的高出两倍。

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统计局周二公布的数据显示，至五月底之前的１２个月间，加拿大的GDP增长达到了２.６％，主要增长领域包括了矿业、采石、石油与天然气等。

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阿尔伯达省的油砂矿开采成为经济增长重要的一部分。五月份，原油沥青开采增长了５.３％。

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而经历了２０１７年的放缓，加拿大石油天然气业连续四个月增长，过去一年的增长幅度达到了６.４％。

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不过，加拿大房地产业疲软，总成交量下降了２.７％。

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一月份，加拿大出台新的房地产贷款规定之后，直到四月份，成交量一路放缓。不过，在五月份，成交量回升２个百分点，是去年１０月以来增长幅度最大的一个月。

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