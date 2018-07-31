19岁的金多美在《魔女1》中扮演具子允，获得Fantasia电影节最佳女主角。@华纳兄弟电影公司剧照

19岁金多美获“奇幻电影节”最佳女主角 导演朴勋政：她就是我想象中的魔女

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 31 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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一年一度的蒙特利尔奇幻电影节（Fantasia Fest）将在本周四降下帷幕。

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已经有22年历史的奇幻电影节可谓是城中影迷的一大盛事， 可以看到来自世界各地的电影，主要是动画，漫画，悬疑、惊悚、恐怖等题材，这是全球最大的类型片电影节。

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《魔女》剧照。高中生造型的子允。@warnerbros 剧照

最佳女主角:19岁韩国演员金多美
今年的奇幻电影节当中，最佳女主角颁给了来自韩国的19岁女孩儿金多美（Kim DaMi）。她主演的《魔女1》是她的电影处女作。

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评委赞叹金多美的表演：“完美而富有层次，从心理上和外形上接近角色，演绎出一个专治坏人的少女英雄。”

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在电影节期间，我采访了金多美以及《魔女》导演朴勋政。

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说起当初挑中没有多少表演经验的金多美担纲这部电影，导演朴勋政说，他在写剧本的时候，脑子里一直有个主角子允的形象。当挑选演员时，见到金多美，觉得她就是自己想象中的魔女。

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影片中，子允是个19岁的高中生，看似平凡温情，但实际上，她在人体基因改造实验中，被打造成为了冷血杀手。而在最后的20多分钟时间里，有大量的打斗场面。

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金多美身材高挑，神情羞涩。她慢声细语地介绍说，为了打戏，她进行了三个月的体能以及武打训练。

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她还说，自己喜欢允子这个人物，因为她很勇敢很强大。

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而在表现子允天生杀人狂这个特征的时候，金多美表示，只是“眼神和声调稍稍有些变化”。

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不过，导演调教得好，金多美也非常有天赋，因为那“稍稍的变化”，让这个角色前后判若两人。

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韩国导演朴勋政。@FantasiaFest

韩国电影近年令人刮目相看
《魔女》导演朴勋政是“奇幻电影节”的常客了。去年，他的另一部作品《VIP》令他得到了电影节恐怖片类型最佳导演奖。

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朴勋政表示，《魔女》就是讲述一群人工基因变异者的遭遇，而女主角子允，是个英雄。

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谈及今年韩国电影在国际上声名鹊起，每年都出产不少高质量的片子，朴勋政却很谦逊地说，不好，韩国电影还有很多问题，比如类型太单一了。

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他表示，韩国电影的市场是有的，但需要更多类型的影片来填补。

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《魔女》展现了与《VIP》相似的风格，残暴、血腥、也有幽默感 —— 甚至两部电影都有一位样貌俊美但心狠手辣的美少年。

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《魔女》剧照。男主角之一贵公子，崔宇植饰演。@WarnerBros

不过，个人感觉，在故事的铺排，情节设置、人物发展等方面，《魔女》比起《VIP》跟进一步，就是更紧凑好看了。

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影片六月底在韩国一上映就成了票房冠军片，而片名是《魔女1》，不难想象，导演计划要拍摄一个系列剧的。

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不过，朴勋政究竟是要打造一个韩国少女英雄系列？还是要展现一个嗜血的杀人狂魔呢？大家可以猜猜看。

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《魔女》说了怎样一个故事？

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1）身世奇怪的少女
影片开始，导演用了一分多钟的镜头，展现人类试图改变自身基因，打造超人的历史。尤其是在第二次世界大战期间，纳粹的人体实验。

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在当下的韩国，实验还在继续。负责人白博士带着手下匆匆赶到，他们奉命要把这裡的实验品全部杀掉。而一个小姑娘正在逃亡，一大群人牵着狗拿着枪在追赶。

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最终，他们没有追到女孩，白博士吩咐，给我继续找。

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逃亡的就是八岁的子允。她奇迹般地逃脱，并且被一对农场主夫妇救了。她告诉这对新父母，自己什么也不记得了。

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镜头一跳，就到了10年之后。

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子允长成了个可爱少女，过着平常高中生的生活，和好友明熙常常见面。但是，她也有这个年龄不该有的愁苦，年迈父母的农场遇到了经济危机，母亲患上了失忆症，一家人要靠赊账过日子。

而且，子允常常莫名地头痛，也不能够过多运动。医生告诉她，再不治疗，她的日子不多了 —— 这应该是人体试验中留下的致命问题。

为了筹集自己和家人生活以及治疗费用，明熙建议她去电视台，参加明星诞生真人秀，如果得奖，可以有一大笔奖金。

结果呢，子允一下子进入了决赛。原来，子允拥有过人的天赋，不仅成绩优异，还会画画、唱歌、表演。

不过，她高调进入明星诞生节目，也意味着平静的日子就此被打破了。从她和明熙启程去首尔参加决赛开始，一系列怪诞的事情发生了。在火车上，一个男生在车厢里和她搭讪。

而比赛之后，一波波形迹可疑，甚至黑帮模样的人也找上了她，甚至找到了她家里。

对这些人，子允总是天真地重复说，你们认错人了。

2）天生杀人狂？
影片的后半部分，情节急转直下。最终你会发现，子允才是真正掌握自己命运的人。她的终极目标，就是永久修复自己血液中的问题。

与滥杀无辜的狂魔或是精神变态者不同，子允至少表现出，她对于把她养大的父母的依恋，以及对好友明熙的爱。

整部片子，她都在尽力保护家人朋友不受伤害。

3）打造韩国少女英雄系列？
影片片名是《魔女1》，上映之后，票房口碑都很棒。是有潜质打造成一个类似好莱坞《金刚狼》那样的系列，展现更大跨度和更复杂的人物和故事。

（下面是该电影评论，转自YouTube）

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