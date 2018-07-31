加拿大议会山又有一名警官遭人身攻击

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据议会保护局（SPP）称，这个星期一（7月30日），加拿大皇家骑警（RCMP）的一名警官在渥太华的议会山遭到人身攻击。

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嫌犯已经被逮捕，目前由加拿大皇家骑警拘押。

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加拿大广播公司报道说，这是一周来议会山发生的第二起警卫人员遭到攻击事件。

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上个星期一，7月23日上午10点15分，在议会山的换岗仪式期间发生了警卫受攻击事件。

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尽管如此，议会保护局称这些事件为“孤立”事件，SPP的主任约瑟夫·劳（Joseph Law）说，议会山没有受到威胁。

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加拿大皇家骑警没有就本周一的事件发表任何评论，也没有具体说明嫌犯是否带有武器。

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