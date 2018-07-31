李伟光灰狗巴士斩首案：十年后阴影犹在

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这也许是全加拿大最简陋的纪念碑了。一个漆成白色的木十字架，上面写着死者的姓名“蒂莫西.麦克林”和生卒年，木条上剩下的地方，写上“安息”和“爱你”就差不多填满了。麦克林的母亲德戴利女士月初的时候去了一次，把儿子生前穿过的一件衬衫套在旁边的另一个小十字架上，还在背后放了一大桶水。尽管这里前不着村后不着店，但总有人去给她种的花浇水。她很感激。

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十年前的7月30日晚上，麦克林乘坐的灰狗巴士正是在这里停下。几分钟前，坐在他身边的李伟光突然拔出一把刀，对熟睡中的他猛刺。大巴在乘客们的尖叫声中急停。闻讯赶来的警察包围了大巴。但是他们带来的谈判专家显然从未处理过这种情况。在将近五个小时的时间里，李在众目睽睽之下戮尸，啖肉，并提着死者的头颅来回走动，喃喃自语，最后在他从窗口跳出试图逃走时才被逮捕。

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这是加拿大有史以来发生在公开场合的最血腥的凶杀案，它的受害者并不止22岁的麦克林一人。案发六年后，当时最先赶到现场的警察之一巴克（Ken Barker）因创伤后应激障碍自杀。十年后的今天，它仍然出现在目击者的噩梦里。

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原谅李伟光的女乘客

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当时在车上的一位女乘客这些年来也饱受创伤后应激障碍的折磨。她在案发几年后生了一个女儿，但是却因精神状态不稳定，孩子一生下来就被儿童保护机构带走寄养。法庭后来把抚养权判给了孩子的祖母，但是允许她经常探视。她在灰狗巴士斩首案十周年之际接受了CBC的采访。为保护她女儿的身份隐私，她的姓名没有被透露。

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她说，她现在仍然会做噩梦，坐公交车会恐惧，身处陌生人中间会紧张，也不容易信任别人。但是，她已经原谅了李伟光，现在能够用看待一个病人的眼光去看待他。她说，李伟光本人不是一个魔鬼，他只是患了精神病，但不幸没有被诊断出来。

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李伟光在案发时患有严重的偏执型精神分裂症。他因此成为加拿大极少数因精神问题被免除刑事责任的凶犯之一。在精神病院度过几年后，他自2017年2月起获得完全的行动自由，目前已改名换姓，住在曼尼托巴省。

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加拿大精神分裂症学会负责人萨默维尔（Chris Summerville）在接受CBC采访时说，李伟光已经变成了一个模范公民，公众完全没有必要担心。像他这样因精神病被免除刑事责任的人，再犯罪的比例非常低，在7%以下。相比之下，从温尼伯北郊石山监狱释放的犯人再犯罪率要高得多，在47%上下。

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不相信李伟光从此人畜无害的卡车司机

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阿尔圭尔（Chris Alguire）是另一个此案造成的创伤后应激障碍患者。他是个卡车司机，案发时正好经过。他看到一群受惊的乘客站在路边，立刻停下来帮忙。当时警察还没赶到，他帮助大巴司机疏散乘客，又把车门堵死，在这个过程中，他眼睁睁地看着李伟光砍下了麦克林的头。

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他后来严重失眠，喝酒助眠又染上了酒瘾。他没有原谅李伟光，也并不相信李今后不会再犯。无论精神病专家怎么说，他还是无法理解为什么能让这样一个人完全自由。

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最为悲伤和愤怒的是麦克林的父母。母亲德戴利说，儿子的惨死曾让她的生活完全停止。她无法接受别人照常生活，太阳照常升起。要过很长时间以后，她才能给自己找到每天早上起床开始新的一天的理由。

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最重要的理由是她的孙子。麦克林被杀害几个月后，他的女友生下了一个男婴。孩子到今年年底就要满十岁了。德戴利说，他有着儿子的眼睛和幽默感，是儿子请上天送给她的礼物。

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（RCI with CBC News, Karen Pauls）

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