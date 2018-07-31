Facebook

种族冲突视频点击超过 240万：加拿大安省一男子受刑事指控

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 31 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

本月早些时候，加拿大安大略省伦敦市 （London ）的一个食品超市发生了一起与种族有关的纠纷，星期二 （7月31日），伦敦警方对一名当事男子正式提出刑事指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道报道说，上述事件发生在7月17日，地点在伦敦市位于 Adelaide Street North 街的 Sobeys 商店，这一事件被人用手机录下，发布到社交媒体上，点击量截止到 7月31日已经达到 245 万次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伦敦市警方发布声明说，经过调查，并与检察官办事处进行了讨论，依据加拿大刑法对伦敦市 39 岁的 Phillip McLaughlin 提出 3 项指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Phillip McLaughlin 被指控进行攻击、强行禁闭并造成干扰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Hala Ghonaim/CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

视频点击接近250

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 Facebook 上发布的一段视频中，可以看到穿着红色T恤的男子 （Phillip McLaughlin）一边打电话、一边阻挡另一名穿着黑色连帽衫的男子离开商店，并称他为  “非法外星人” （illegal alien）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

穿黑色连帽衫的男子在视频中说，“我要离开，停止袭击我”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在穿红 T恤男子走进穿黑色连帽衫的男子时，还可以听到一名妇女说，“别碰他，你为什么要碰他？”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

视频链接

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在场的一位证人 Arden Keet 告诉加拿大广播公司，当时她正在结帐，听到这名红衣男子管另一个人叫“非法移民，外星人”，让她感到震惊，说想不到这样的事情居然会在现实生活中发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

冲突了两次

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方称，导致这两名男子在离开商店时发生纠纷的原因尚不清楚，但能确认的是，两个人之前在商店里已经 “有过争吵”，视频上拍下来的是两个人之间的第二次纠纷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Facebook)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

食品店 Sobeys 给加拿大广播公司CBC新闻发电子邮件中回应了这一事件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公司的发言人表示，店里的工作人员对事件中红衣男子的行为感到震惊，在叫警察之前，一名经理曾试图让他离开商店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sobeys 公司的公关经理 Jennifer McCrindle 表示，“对于我们的商店团队和客户来说，这样的情况很可怕，客户和员工的安全始终是我们的首要责任”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Phillip McLaughlin 将于 2018 年 9 月12 日在伦敦市的法庭出庭，面对指控。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

伦敦市仇恨犯罪率大增 60%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大广播公司报道说，伦敦警方本来把此事件作为潜在的仇恨犯罪来进行调查，但在指控中并没有提出相关罪名，如果被定性为仇恨犯罪，则更为严重。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

今年 5 月份，加拿大广播公司报道说，根据警方的数据，去年伦敦市的仇恨犯罪和因偏见引起的犯罪呈上升趋势。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

根据伦敦警察局的一个报告，2017年伦敦市报告了 64 起仇恨犯罪事件，比2016年大增 60%，2016 年有 40 起。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在这些事件中，2017 年警方对其中的 31 起提出了指控，而 2016 年则是11 起。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

全国数据

另外，根据加拿大统计局 StatsCan 在 2017 年年底发布的报告，警方在 2016 年报告全国范围内出现了 1,409 起仇恨犯罪案件，比 2015 年多了47 起，但专家们认为，实际数字会更高。

警方表示，我们希望告诉人们，如果你认为自己是仇恨犯罪的受害者，应该向警方报告。

多伦多事件

toronto hate crime

就在上周五（7月27日），多伦多警方在多伦多市逮捕了一名涉嫌仇恨犯罪的 50 岁男子。

多伦多警方说，上周一，该男子在多伦多的渡轮码头附近对一个穆斯林家庭大喊大叫，并发出威胁。

该男子受到 3 项刑事指控。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Rachida M’Faddel aborde l’humanité des retraités dans Résidence Séquoia

RCI | English

Jarome Iginla retires from the National Hockey League

RCI | Español

La necesidad de reescribir la historia del jefe indígena Pîhtokahanapiwiyin

العربية | RCI

الليبراليون والمحافظون: تقارب في أصوات المستطلَعين وغلبة للمحافظين في التبرعات

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大