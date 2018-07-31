种族冲突视频点击超过 240万：加拿大安省一男子受刑事指控

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本月早些时候，加拿大安大略省伦敦市 （London ）的一个食品超市发生了一起与种族有关的纠纷，星期二 （7月31日），伦敦警方对一名当事男子正式提出刑事指控。

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加拿大广播公司报道报道说，上述事件发生在7月17日，地点在伦敦市位于 Adelaide Street North 街的 Sobeys 商店，这一事件被人用手机录下，发布到社交媒体上，点击量截止到 7月31日已经达到 245 万次。

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伦敦市警方发布声明说，经过调查，并与检察官办事处进行了讨论，依据加拿大刑法对伦敦市 39 岁的 Phillip McLaughlin 提出 3 项指控。

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Phillip McLaughlin 被指控进行攻击、强行禁闭并造成干扰。

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(Hala Ghonaim/CBC)

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视频点击接近250万

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在 Facebook 上发布的一段视频中，可以看到穿着红色T恤的男子 （Phillip McLaughlin）一边打电话、一边阻挡另一名穿着黑色连帽衫的男子离开商店，并称他为 “非法外星人” （illegal alien）。

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穿黑色连帽衫的男子在视频中说，“我要离开，停止袭击我”。

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在穿红 T恤男子走进穿黑色连帽衫的男子时，还可以听到一名妇女说，“别碰他，你为什么要碰他？”

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视频链接

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在场的一位证人 Arden Keet 告诉加拿大广播公司，当时她正在结帐，听到这名红衣男子管另一个人叫“非法移民，外星人”，让她感到震惊，说想不到这样的事情居然会在现实生活中发生。

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冲突了两次

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警方称，导致这两名男子在离开商店时发生纠纷的原因尚不清楚，但能确认的是，两个人之前在商店里已经 “有过争吵”，视频上拍下来的是两个人之间的第二次纠纷。

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(Facebook)

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食品店 Sobeys 给加拿大广播公司CBC新闻发电子邮件中回应了这一事件。

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公司的发言人表示，店里的工作人员对事件中红衣男子的行为感到震惊，在叫警察之前，一名经理曾试图让他离开商店。

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Sobeys 公司的公关经理 Jennifer McCrindle 表示，“对于我们的商店团队和客户来说，这样的情况很可怕，客户和员工的安全始终是我们的首要责任”。

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Phillip McLaughlin 将于 2018 年 9 月12 日在伦敦市的法庭出庭，面对指控。

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伦敦市仇恨犯罪率大增 60%

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加拿大广播公司报道说，伦敦警方本来把此事件作为潜在的仇恨犯罪来进行调查，但在指控中并没有提出相关罪名，如果被定性为仇恨犯罪，则更为严重。

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今年 5 月份，加拿大广播公司报道说，根据警方的数据，去年伦敦市的仇恨犯罪和因偏见引起的犯罪呈上升趋势。

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根据伦敦警察局的一个报告，2017年伦敦市报告了 64 起仇恨犯罪事件，比2016年大增 60%，2016 年有 40 起。

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在这些事件中，2017 年警方对其中的 31 起提出了指控，而 2016 年则是11 起。

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全国数据

另外，根据加拿大统计局 StatsCan 在 2017 年年底发布的报告，警方在 2016 年报告全国范围内出现了 1,409 起仇恨犯罪案件，比 2015 年多了47 起，但专家们认为，实际数字会更高。

警方表示，我们希望告诉人们，如果你认为自己是仇恨犯罪的受害者，应该向警方报告。

多伦多事件

就在上周五（7月27日），多伦多警方在多伦多市逮捕了一名涉嫌仇恨犯罪的 50 岁男子。

多伦多警方说，上周一，该男子在多伦多的渡轮码头附近对一个穆斯林家庭大喊大叫，并发出威胁。

该男子受到 3 项刑事指控。

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