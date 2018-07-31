“枪毙一个印第安人”：两名女性被逮捕并被指控威胁他人和煽动仇恨

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

32岁的斯皮勒（Destine Spiller）住在曼尼托巴省北部和萨斯喀彻温省交界处的弗林弗伦。在刚刚过去的周末，她的白色汽车被人用黑色颜料涂抹。她在脸书上发泄自己的愤怒，并宣称她回家后要“杀几个印第安人”，并建议设立“枪毙一个印第安人日”。住在邻村的25岁女子柴森（Raycine Chaisson）立刻附和她，并建议搞一个“24小时大清洗”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她们稍后被逮捕，并被指控威胁他人和公开煽动仇恨的罪名。加拿大皇家骑警的公告说，另外还有一人可能被起诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯皮勒原是一家当地美发厅的职员。此事发生后，她立刻被解雇。她的雇主在脸书上表示，美发厅对种族主义言论和影响社区的言论持零容忍态度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯皮勒星期天为自己的言论表示道歉，说自己当时说话不经考虑，被愤怒冲昏了头脑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News，Ian Froese）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada