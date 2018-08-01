游泳也能感染大肠杆菌：温哥华又关闭三个海滩

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由于水里的大肠杆菌量大增，加拿大的温哥华地区又关闭了三个海滩。

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西温哥华的 Ambleside Park, Whytecliff Park 和 Sandy Cove beaches 海滩本周二 （7月31日）宣布禁止人们下海游泳，在此之前，Kits Beach 和 Sunset Beach 两个海滩已经因同一原因而关闭。

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导致大肠杆菌量飙升的原因尚不清楚，但温哥华沿海卫生局表示，可能的原因包括陆地或船只的污水排放、海滩的人数太多、动物越来越多，而炎热的天气也会加速粪便细菌的繁殖。

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(CBC)

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现在海滩上设有标志，提醒游客海滩禁止游泳。

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在上述被关闭的地点，水样检测都发现了大量大肠杆菌，从而增加了游泳者、划皮划艇的人，以及与水接触的患上胃肠疾病的风险。

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