喜剧明星塞斯·罗根免费为多伦多、温哥华公交系统代言

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从本周二开始，使用多伦多地区公交系统（TTC)的地铁乘客就会听到加拿大著名喜剧演员塞斯·罗根（Seth Rogan）那熟悉的声音，略带沙哑还有标志性的咯咯的笑声，不过，却是在严肃告诫你，如何遵守公共乘车秩序。

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TTC的发言人罗斯（Brad Ross)今天在推特宣布，罗根录制的宣传信息将开始播放。

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What is fellow Canadian and public transit user @Sethrogen doing posing for a selfie with me – in a #TTC Bloor-Yonge ball cap, no less? Stay tuned! pic.twitter.com/eccCNkmkrT 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Brad Ross (@bradTTC) July 30, 2018 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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而塞斯·罗根也不改搞笑本色，在其中一条，他告诫乘客，在乘坐地铁时，把背包放下来。

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他说：“嗨，乘客们，我是塞斯·罗根。双肩背包非常有用，可以装下你所有的东西。你背着它们，看着很棒。”

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罗根继续说：“但现在问题来了，你要是在地铁上还背着它，周围的人会都会很难受。别当个”背包驼子，backpack Hunchback“ —— 以前没这个说法，现在有了。别管怎么说，不要那么做。”

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根据报道，罗根为多伦多地铁代言中，还包括不要顶着车门，不要逃票，以及个人行为规范等方面。

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此外，塞斯·罗根生长在温哥华，本周早些时候，温哥华公交系统也表示，会用罗根作为代言。

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