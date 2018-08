喜剧明星塞斯·罗根免费为多伦多、温哥华公交系统代言

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

从本周二开始,使用多伦多地区公交系统(TTC)的地铁乘客就会听到加拿大著名喜剧演员塞斯·罗根(Seth Rogan)那熟悉的声音,略带沙哑还有标志性的咯咯的笑声,不过,却是在严肃告诫你,如何遵守公共乘车秩序。

TTC的发言人罗斯(Brad Ross)今天在推特宣布,罗根录制的宣传信息将开始播放。

What is fellow Canadian and public transit user @Sethrogen doing posing for a selfie with me – in a #TTC Bloor-Yonge ball cap, no less? Stay tuned! pic.twitter.com/eccCNkmkrT

— Brad Ross (@bradTTC) July 30, 2018