咋办？太多民航乘客要行李不要命

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据加拿大广播公司报道，尽管加拿大航空安全局在2007年就发出警告，说在需要紧急撤离时民航乘客选择先拿头顶行李舱的行李再撤离飞机的做法严重影响了紧急撤离的速度，但十年的时间过去了，这个问题并没有得到改善。

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紧急疏散

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而且，加拿大航空安全局自2007年以来一直要求加拿大联邦政府交通部把紧急撤离时不得拿取随身行李和电脑作为航空公司在飞机起飞前提供给乘客的例行警告，但加拿大交通部一直不愿接受这个建议，只是给加拿大的民航公司发出通知，说鼓励他们在自愿的基础上给民航乘客提出建议，要他们在遇到紧急疏散情况时不要管自己带上机舱的行李，而是要以最快的速度撤离飞机机舱。

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加拿大交通部似乎是不愿意在这方面走在美国、澳大利亚等西方国家的前面。

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缺乏警告

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加拿大交通安全局在发生2018年1月西捷民航公司客机在皮尔逊国际机场停机坪起火事故后对一些航班进行的抽查显示，空服员在起飞前的安全知识介绍中都没有提及紧急疏散时不得拿取和携带随身行李的警告。

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加拿大交通安全局对今年1月多伦多国际机场西捷航空公司一架客机起火事故所作的调查报告说，虽然空服员明确要求乘客立刻撤离机舱疏散、不要拿手提行李，但由于不少乘客坚持先拿取头顶行李舱自己的行李再离开飞机、这明显放慢了撤离速度、给其他乘客造成了不应有的额外危险。

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这已经是2005年以来，加拿大交通安全局在其飞机事故调查报告中第三次提出疏散过程中乘客不是急着撤离、而是急着拿取自己手提行李的问题。

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第一次是2005年8月发生的民航客机在多伦多国际机场冲出跑道的事故，第二次是2015年3月一架民航客机在哈利法克斯机场降落时坠机的事故。

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而且，这个问题不止限于加拿大，世界主要国家的民航业都面临同样的问题。

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只有90秒

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民航安全专家们的共识是，机舱乘客的疏散应该在90秒钟内完成，因为超过90秒钟后有毒烟雾、火势失控和飞机爆炸的危险会迅速增加；那些选择先拿自己的行李再撤离机舱的乘客不但是不顾自己的生命、更是不顾其他乘客的生命安全。

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加拿大航空公司空服员工会负责安全事务的工会代表Jordan Bray-Stone说，航空公司在削减航班空服员数量，而民航飞机乘客满员已经成为常态，民航乘客携带价格不菲电子产品的情况越来越普遍；90秒钟的黄金撤离时间其实是非常短暂的，一个乘客拿行李耽误两秒钟、有十几个乘客这么做就会导致灾难性后果。

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RCI with Dean Beeby · CBC News

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