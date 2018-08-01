贸易战后果显现：罐装食品批发价上升

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在加拿大和美国贸易战开打后，用铝材制作金属罐包装的饮料、食品的生产商和批发商开始提高批发价格；而是否提高罐装食品和罐装饮料的零售价格由零售商自己决定。

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专家们认为，利润已经很薄的零售商会用提价的办法把进货成本的上升转嫁给消费者。

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加拿大广播公司报道说，PepsiCo Beverages Canada在六月份就已经书面通知零售商说，会在7月底把每个罐装饮料提价一分钱，因为美国和加拿大政府对来自对方铝板和钢材产品互相征收10%到25%的关税让其生产成本明显提高。

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Coca-Cola首席执行官James Quincey也在上个星期证实，对在北美市场出售的罐装可口可乐提高批发价格。

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生产罐头食品的加拿大公司Campbell Company of Canada表示，不但铝制包装罐的价格明显上升，而且运输、配料、包装的成本费用都在上升，该公司不得不在8月份上调产品批发价格。

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专家们认为，食品和饮料制造商们不会赔本经营，如果不能把成本的增加转嫁给消费者，则会减少生产。

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加拿大主要超市连锁店之一Loblaw 公司首席执行官 Galen G. Weston认为，超市商品价格正在呈现加速上涨的趋势。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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