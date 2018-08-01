多伦多数百寻求庇护者搬家：从学生宿舍迁入旅馆

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在多伦多市，现暂居在大学宿舍里的数百名寻求庇护的人将搬出宿舍，搬进大多伦多地区的不同酒店。

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加拿大广播公司报道说，联邦政府已经同意，将为大约 450 名寻求庇护者支付住酒店的钱。

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这些家庭自 5 月底以来就一直住在 Centennial College 和 Humber College 的学生宿舍里，现在学生们即将返校，这些难民申请者必须在 8 月 9 日之前搬走，以便让学生们住进来。

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加拿大移民、难民和公民部在发给加拿大广播公司多伦多的一封电子邮件称，政府已经在密西沙加市、万锦市和 Etobicoke 市为这 450人预订了酒店.

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星期二（7月31日），在 Centennial College 的宿舍外面，可以看到寻求庇护者及其子女们进出大楼，但保安人员不让加拿大广播公司的记者与这些人交谈。

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(Geoff Robins/AFP/Getty Images)

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上周日，在万锦市出现了反对难民申请者被安置此地的示威活动，抗议者们举着标语牌子，反对把难民申请者临时安置在万锦市，有些人还说星期三（8月1日）将在市政大楼外散发请愿书。

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当地政府表示，“正在监控有关情况”。

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联邦说付到 9 月30日

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加拿大联邦政府同意为这些难民申请者支付酒店客房的费用，一直付到 9 月 30 日。

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但是，与难民申请人打交道的一些组织表示，这样的安排很短见，对这些人的安置将远远超出秋季。

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多伦多 FCJ 难民中心的联合主任 Loly Rico 说，难民申请人的问题不会消失，联邦政府和市政府都很短见。

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安大略省负责移民事务的部长 Lisa MacLeod 对此表示同意。

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安省移民部长 Lisa MacLeod (Patrick Louiseize/CBC)

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她说，除非联邦政府能快速处理这些人的申请，否则时间可能会超过2年。

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安省移民部长要求联邦政府支付由寻求庇护者引发的全部费用，她要求联邦为此向多伦多市支付 7400 万加元，向渥太华市支付 1100 万加元。

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