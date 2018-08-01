为什么走私香烟更容易引起火灾？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

吸烟不小心的话容易引起火灾。在加拿大发生的造成死亡的火灾，第一大原因就是吸烟。但是安大略省伦敦市消防部门今年开始做的一项调查显示，走私香烟比普通香烟更容易引起火灾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该市消防部门负责人伯特（Jack Burt）在接受CBC采访时说，今年以来该市发生的17起火灾无一例外，都和走私烟有关。对最新一起发生在一栋公寓楼里的火灾的调查还在进行中，但是调查人员已经在火灾现场找到了走私烟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯特介绍说，走私烟主要来自安省南部的原住民保留地，以及中国和印度等亚洲国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自2005年以来，合法生产的加拿大香烟开始使用低引燃性卷烟纸。如果吸烟的人停下来，它会自动熄灭。但是走私烟会自己一直燃烧到过滤嘴。如果你抽走私烟，再加上乱扔烟头的习惯，就很容易引起火灾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他提醒公众，吸烟最好到室外。如果在室内吸烟，要使用足够深的烟灰缸，不要忘记每次都立刻压灭烟头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伦敦市去年发生过23起因吸烟引起的火灾，造成一人死亡，八人受伤。但是当时消防部门还没有开始检查肇事者所吸的烟是不是走私烟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI，with CBC News, Paula Duhatschek）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada