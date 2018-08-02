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魁北克10月1日省选，参选政党五花八门

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 2 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大魁北克省的省选将在10月1日举行，现在离省选还剩不到两个月的时间。

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加通社报道说，截至到本周一 （7月31日），根据魁北克省选举委员会  DGEQ 网站的信息，将有 20 个注册政党参加 10 月省选，而且未来几周还可能增多。

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这是魁北克历史上参选政党最多的一次。

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在 2012 年和 2014 年的大选中，魁北克省都是有 18 个注册政党参加选举。

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Radio-Canada / CBC/Natalia Goodwin

参选政党五花八门

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好吧，下面让我们看看魁省今年都有哪些政党注了册，参加角逐：

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Alliance provinciale du Québec魁北克省联盟

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Bloc Pot –  大麻党团

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Changement intégrité pour notre Québec魁北克诚信改变党

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Citoyens au pouvoir du Québec魁北克公民权力党

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Coalition Avenir Québec – L’équipe François Legault –  CAQ 魁北克前景联盟党

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Équipe autonomiste – 自治团队

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Nouveau Parti démocratique du Québec – 魁北克新民主党

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Parti conservateur du Québec / Conservative Party of Québec 魁北克保守党

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Parti culinaire du Québec –  魁北克烹饪党

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Parti équitable – 公平党

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Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party – 魁北克自由党

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Parti libre –自由党

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Parti marxiste-léniniste du Québec –  魁北克马克思列宁主义党

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Parti nul – 无效党

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Parti québécois – 魁北克党

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Parti vert du Québec/Green Party of Québec – 魁北克绿党

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Parti 51 – 51

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Québec cosmopolitain / Cosmopolitan Québec魁北克大都会党

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Québec en marche – 魁北克前进党

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Québec solidaire – 魁北克团结党

大党小党

话归正传，魁北克省的两大政党是魁北克自由党和主张魁北克省独立的魁北克党，有史以来，魁省的政治权力一直在这两个党之间交接。

目前在魁省排在第三位的政党，是 CAQ 魁北克前景联盟党，但这个党在快速崛起。

CAQ 党中间偏右， 近来大力呼吁收紧边境、对跨境者采取强硬立场，结果使该堂的受支持率飙升，民意测验显示， CAQ 很有可能在今年的省选中获胜，并组成多数党政府。

CAQ 领袖 François Legault . Photo : La Presse canadienne/Ryan Remiorz

魁省排在第四位的是 Québec solidaire  – 魁北克团结党。

魁北克的保守党、新民主党（NDP-魁北克）反而是小党，魁北克的新民主党是 2014 年才成立的，这两个党在省议会中都没有席位。

主张加入美国的 51

马列党、大麻党早就有了，次次选举，选票上都有这两个党。

这次的选举单上多了一个 “ 51党”（Parti 51），有很多人都不知道这个党的名字是什么意思。 51 党最早成立于 1989 年，于1990 年解散，2016 年又由一名律师重新启动。虽然这是个小党，但挺受媒体关注，因为 51 党的宗旨是魁北克省脱离加拿大，加入美国，成为美国的第 51 个州。

除此之外，还有一个党叫  “无效党”（Parti nul），这个小党自称是一个抗议党，专门为了表达公民对该省现有政治结构的不满。

另外，还有一个 “烹饪党” （Parti culinaire du Québec），以餐饮作为政治平台，进入该党的网站主页，可以看到党领袖右手拿着菠萝，左手抱着吉他，满脸笑容。

魁北克省议会 L’Assemblée nationale的结构

魁北克省议会 l’Assemblée nationale

魁北克省国民议会有125个议席，上次选举是在2014年4月7日举行的。

自2018年6月15日以来，省议会的议员组成如下：

·         魁北克自由党 （现执政党）：67个席位

·         魁北克党 （官方反对党）：28个席位

·         CAQ 联盟党 （第二反对党）：21个席位

·         魁北克团结党：3个席位

·         其他：6个席位

有关魁北克省参选政党和候选人的信息：https://www.electionsquebec.qc.ca/english/

有关魁北克省国民议会的组成：http://www.assnat.qc.ca/en/deputes/index.html

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