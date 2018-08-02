埃德蒙顿机场附近一客机差点撞上飞行器

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据警方称，本周二 （7月31日），在埃德蒙顿国际机场附近，WestJet 航空公司的一架在飞行中的客机差一点与一个大型飞行器 （drone）相撞，机场和警方正在对此进行调查。

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警方的声明说，客机的飞行员在飞行中，突然发现客机左翼附近有一个 “托盘大小” 的飞行器正在靠近飞机。

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埃德蒙顿警察局的发言人斯科特帕·蒂森 （Scott Pattison）告诉加拿大广播公司，有的人非常 “不负责任”，这可能造成 “极大的灾难”，如果飞行器与飞机相撞，后果难以想象。

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周二当地时间下午17:15 左右，埃德蒙顿警方接到了机场打来的电话。

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(The Associated Press)

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加拿大交通部对飞行器（UAV）的放飞有严格规定：

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飞离地面不得超过 90 米。

与车辆、船只或民众保持至少 30 米的距离。

与机场至少保持 5.6公里的距离。

飞行器与操作员的距离不得超过 500 米。

违反规定，使飞机面临危险，危及人的安全，可被罚款高达 25,000 加元，并被监禁。

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