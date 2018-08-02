温哥华市选： 11 个席位 40 多人竞争

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加拿大温哥华市将在10 月20 日举行市政选举，温哥华市议会总共有11 个席位，市长加上 10 名市议员，到目前为止，有超过40人将参加温哥华市选的角逐。

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所有市级主要政党都已经宣布了自己的候选人，还有几个人表示，将会以无党派人士的身份参选。

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这次竞争市长职位的，有 7 位人选，其中包括 3 位华人：David Chen, Ken Sim 和 Wai Young。

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选票上候选人名单不按姓氏排列

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另外，温哥华市议会今年 6 月通过了有关投票的一项修改，在以后的市选中，候选人的名字将不再按字母顺序排列。

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市政府的网站发布声明说，研究结果显示，许多选民倾向于把票投给在候选人名单上靠前的人，所以候选人的姓氏可能对选举结果产生不公平影响。

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提出该议案的市议员 Andrea Reimer 说，按字母顺序排列，对原籍亚洲和拉丁美洲的候选人不利。

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