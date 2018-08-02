“这是钳制媒体”：从哈珀的视频日记到省长福特的个人宣传频道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“安大略新闻”：福特的个人宣传频道？

本周一，安大略省进步保守党道格·福特（Doug Ford）政府，开始制作新闻形式的视频频道“安大略新闻，Ontario News Now”，并在脸书、推特等各大社交媒体推出。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，从这个自称为“新闻”的频道发布的第一条视频来看，其主要目的似乎是要宣传省长福特个人。视频中汇集了过去一个月福特与各方人士的握手见面照，以及例举他“竞选的胜利”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其中有一段，变成了福特独白。福特表示，自己已经完成了竞选时的很多承诺，比如，令安大略省的油价已经下降了一毛钱等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

唯一的问题是，福特这个关于油价问题的说法，不是事实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个自称为“新闻”的频道，还在简介中表示，会以“即时的独家内容，介绍保守党政府为安大略省人民的执政要点”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但福特政府的这一做法，遭到政治学专家呛声说，这是纯粹假新闻的案例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

皇后大学政治学系教授罗斯（Jonathan Rose）表示，使用自己制作的“新闻频道”是对民主社会中媒体作用的一种侵蚀，也就是削弱媒体监督政府的功能。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

节目由纳税人出钱引发更大争议

“安大略新闻”的制作主持人是林赛 ·温斯通（Lyndsey Vanstone）。视频中，她以热情的语调介绍“省长福特在３０天内已经参加了二十多项活动，并设法实现了竞选中的一些承诺”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而在竞选期间，林赛·温斯通是道格·福特的高级助理，她也是当时介绍福特竞选信息的“福特国现场报道，Fort Nation Live”节目主持人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司CBC的调查发现，温斯通的个人LinkedIn称，她的职位是安省保守党核心服务办公室的传媒副总监。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而此前，福特办公室曾表示，温斯通不是他们雇佣的，而是经过安省保守党核心服务办公室雇请的 —— 这个机构是由纳税人供养的，是安省立法院的辅助机构。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大纳税人基金会安大略省分部主席范格因（Christine Van Geyn）表示，省府规定中，对于党部核心委员会的预算管理的条文非常少，导致管理出现漏洞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

范格因表示，也因为这个漏洞，安省保守党继续把这个宣传频道称为“新闻”而没有违反任何政府广告规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，纳税人的钱永远不应该用来达到宣传某个党派的目的，如果政客想自我宣传，请自己筹集资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀的全天候视频日记

CBC的报道称，其实安省省长福特的做法，很可能是从前保守党总理哈珀那里学来的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2014年，前总理哈珀推出了个人视频系列，称为“全天候，24/Seven”，每周推出一次，全部是对当时的总理斯蒂文·哈珀以及他领导的保守党政府的赞美宣传。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此后，才有媒体透露，这个视频系列是由三名政府公务员负责制作的。而制作和发布成本从未向公众透露过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔顿大学传媒系教授沃德尔（Chris Waddell）表示，这是种公关手段，虽然对哈珀的支持率没有什么帮助，因为他输掉了2015年的大选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，还好他没有把自己的视频称为“新闻”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“保守党认为民众是傻瓜”

沃德尔警告说，这类手法在政党使用中，很快就会变成宣传，或者称为“信息控制”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，安省保守党的做法是把民众当傻子，认为他们无法区分信息、广告、与宣传的不同之处。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

而皇后大学政治学系教授罗斯则认为：“这是为了把传统的民主政体下的媒体边缘化。政党控制下，赞扬你如何成功的消息被放送出去，而对你执政的失败则只字不提。”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

比如，政党领袖不接受他们“不喜欢”、“总提出尖锐问题”、或者会批评他们的媒体采访，转而利用自媒体发送信息，还把这称为“新闻”。这是值得警惕的。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

安大略省的两个反对党也对福特的做法提出警告和批评。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

官方反对党、安省新民主党主席霍瓦斯（Andrea Horwath）抨击保守党的“安大略新闻”，称监督政府是反对党的责任，也是媒体的责任。保守党试图控制民众听到什么，和听不到什么，将会滑向非常危险的境地”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

她还强调，纳税人的钱，那怕是一分钱，也不应该用做党派宣传用途。

而自由党代理党领袖佛雷泽（John Fraser）则表示，保守党的做法是在钳制媒体，不允许媒体提出尖锐的问题。

RCI with CBC Amara McLaughlin

CBC原文报道：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada