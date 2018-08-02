汉密尔顿两名急救人员遭刑事指控，工会声援

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目击者指责紧急救护人员没有及时救护死者尤瑟夫·艾尔-哈斯纳维（Yosif Al-Hasnawi）。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四，安大略省汉密尔顿市的两名紧急救护人员遭到检方指控，罪名是没有提供必要的治疗。

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去年12月2日，在汉密尔顿一间清真寺外面，两名年轻人骚扰一名长者，19岁的尤瑟夫·艾尔-哈斯纳维试图上前阻止，结果他自己遭到枪击，在送院后不久死亡。

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不过，现场目击者表示，赶来的紧急救护人员拖延了救治和送院时间。他们表示，急救人员花了过长的时间才开始对尤瑟夫施救并把他送去医院，也有目击者称，急救人员还指责尤瑟夫夸大伤情，是假装的。

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今年年初，警方就急救人员的行为展开了罪案调查。

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尤瑟夫是 Brock University的学生，主修医药科学，并希望成为一名医生。

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警方称，尤瑟夫是一名勇敢的年轻人，他做了正确的事情。

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工会声援急救人员

代表急救人员的工会，OPSEU Local 256，在给加拿大广播公司的邮件中表示，会尽力为工会会员辩护。

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OPSEU Local 256的主席Mario Posteraroshidiao称，他们会“尽全力就这些犯罪指控提出辩护”，而且，工会有信心，当所有的证据都出现的时候，这两名救护人员将会讨回清白。

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凶嫌被捕

警方在年初已经逮捕了两名行凶者。其中，19岁的Dale King被控二级谋杀，20岁的James Matheson被指控为从犯。

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而King已经在庭上表示不认罪。

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案件的预审期在今年秋天。

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家人提起民事诉讼

今年一月份，尤瑟夫的父亲和两名兄弟对汉密尔顿救护中心提出民事诉讼，指控他们没有提供恰当的救护措施，表示尤瑟夫的死亡给他们一家带来极度的情绪和精神困扰。

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这项诉讼中，汉密尔顿警方、圣约瑟夫医院、以及两名枪击嫌疑人也在被告之列，并要求赔偿1000万加元。

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尤瑟夫的遗体在去年年底被送回伊拉克安葬。

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