照片也许可以留下，太贵的就得充公：加拿大总理所收的礼物

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外国领导人来访，宾主互赠礼品是惯常礼节。国际会议的东道主收到的礼物更多。上个月七国峰会在魁北克省小城La Malbaie召开，加拿大总理特鲁多夫妇收到了至少十五份各式各样的礼物。

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欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）送给特鲁多一条爱马仕真丝领带，日本首相安倍晋三送给特鲁多的妻子索菲一套熊野化妆刷，特朗普送了一张镶在皮夹里的1983年七国峰会老照片，上面有特鲁多的父亲、已故前总理皮埃尔.特鲁多。法国总统马克龙送了一个塞夫勒瓷盘和一条丝巾，德国总理默克尔送了三瓶葡萄酒……。

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价值超过一千加元的礼物必须充公

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按照加拿大利益冲突法，加拿大官员收到的礼物如果价值超过200加元，必须向议会道德规范专员的办公室申报。如果超过1000加元，除非获得道德规范专员特批，否则就要充公。

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上一任议会道德规范专员玛丽.道森（Mary Dawson）有几次曾经批准特鲁多和其他官员留下价值超过千元的礼物，唯一的条件是要他们偿还超出的数额。特鲁多自2015年上任以来留下过两份千元以上的礼物。其中之一是2016年去杭州出席G20峰会时中国总理李克强送给他的一辆乐视超级自行车。

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现任道德规范专员更加严格

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如果是在现任道德规范专员迪翁（Mario Dion）手上，特鲁多恐怕留不住那辆自行车。迪翁已经表示他不会仿效道森的做法。他在接受CBC记者Kathleen Harris采访时说，道德规范专员有相当大的酌情自行决定的自由。但是根据他自己对加拿大利益冲突法的理解，他不会允许官员留下昂贵礼物，除非是很特殊的情况，例如礼物对当事人来说具有“情感价值”。

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“加拿大民主观察”团体的创办人之一科纳彻（Duff Conacher）对利益冲突法的解读和迪翁相同。他认为不应该允许总理保留昂贵礼物。“法律说的是‘充公’，不是说‘付了差价就可以留下’。”

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从总理、官员手里“没收”的礼物被交给加拿大国有资产委员会登录和管理。它们被视为具有文献价值和纪念价值的国有财物，有时会被放在联邦政府机构的办公室、画廊或博物馆展出。那些不能长久存放的礼品，或者钱包、围巾、钢笔这类不值得保留的个人物品可以被拍卖。

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特鲁多送给美国总统的礼物引起尴尬

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特鲁多在G7峰会上送给美国总统特朗普的礼物也是一张装裱过的老照片。照片上是他的祖父曾经在BC省经营的一家酒店。特朗普的发言人把这张照片登在推特上，并说这是两国领导人之间的一个愉快的时刻。但是社交网络上很快开始盛传那家酒店同时也是一家妓院。

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前总理克雷蒂安Jean Chrétien）喜欢送人因纽特手工艺品，为的是向外国介绍因纽特文化。曾经担任过总理办公室顾问的渥太华大学法学院教授科莱尼特（Penny Collenette）认为，国家领导人送礼就是应该选择能够代表我们的文化的，否则的话不送也罢。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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