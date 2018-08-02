脸书是否太过分？只因毕加索画作中的裸体，蒙特利尔美术馆广告遭拒

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社交媒体巨头脸书（Facebook）目前正在重新检查它的裸体形象发布规则。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大蒙特利尔市的美术馆正在举办毕加索画展，标题是“从非洲到美洲：与毕加索面对面，过去与现在”。

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可是，当美术馆希望在脸书上播放广告的时候，却三次遭到拒绝，理由是使用了含有裸体的画作。

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蒙特利尔美术馆的发言人Pascale Chasse告诉记者，他们试了三次，第一次使用了毕加索六零年代的著名作品“马桶上的女人”，画面中是两个抽象的裸体女性 —— 但广告遭到了拒绝。

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之后，他们试图修改，但是两次修改，都因为画面有女性的乳房而被拒绝。

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这令美术馆感到沮丧，天，这可是毕加索的画作。

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于是，他们直接和脸书进行了交涉。结果，脸书人工审查了广告之后，很快就过审了。

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Chasse表示，这也可能是脸书的审查软件机器不问青红皂白，直接拒绝了。

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而脸书在接受采访时表示，正在检查它的裸体发布规则，对于美术馆和博物馆的裸体形象使用可能放宽，可以使用一些含有裸体的经典画作。

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