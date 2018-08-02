万锦市长回应反对安置难民的示威和请愿

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省万锦市长斯卡皮蒂（Frank Sacarpitti，即薛家平）表示，那些反对在约克地区的酒店里安置两百名难民申请人的示威者是根据“许多不实信息”采取行动，并且想制造恐惧。他对散布不实信息的人的批评更为激烈。他星期四（8月2日）在接受CBC采访时说，那些散布不实信息的人是可耻的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周早些时候，加拿大联邦政府宣布将从8月1日起在包括万锦市在内的约克地区暂时安置150到200名难民申请人。斯卡皮蒂说，这并不是答应联邦政府向成千难民申请人敞开万锦市大门。这只是帮一下多伦多市的邻居。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项措施引起了抗议和请愿。万锦市二号选区候选人蒋嘉勤是这些活动的组织者之一。他表示，欢迎难民申请人来加拿大没有问题，但是万锦市没有接纳他们的能力。他还指责市政府在这个问题上没有征求市民意见，“也不说多少人要来，住多长时间，是些什么人，从哪里来。”他表示，他们只是向市长提出这些问题而已。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

已经收到请愿书的斯卡皮蒂说，他不知道在请愿书上签名的一千多人里有没有人好好读过它，因为竟然没有人发现万锦市名“Markham”都被拼错了。他还以加拿大著名记者彼得.纽曼（Peter Newman），前加拿大总督武冰枝和米凯伊.让为例，指出难民为加拿大做出过巨大贡献。“谢天谢地，其他难民来到这个国家的时候，这些示威者不在这里。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Metro Morning，Amara McLaughlin）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada