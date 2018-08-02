阿尔伯塔省南部干旱严重，农场苦盼降雨

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阿尔伯塔省南部自去年夏天起就降雨不足，导致土地严重干涸。当地一些地区的降雨量为25年来最低，少部分地区甚至达到50年来最低。

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阿省气象学家怀特（Ralph Wright）在接受CBC采访时说，当地农场主通常会尽早播种，让农作物在七月旱季到来之前完成关键的生长期。但是今年直到四月的第三个星期地里还有积雪，无法开工。

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他介绍说，农作物正常生长需要的降雨是每星期25到30毫米，但是阿尔伯塔省南部有些地区一个月才下了30到40毫米。在干旱最严重的地区，七月下旬的两个星期只有8毫米降雨。

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现在当地农场主最盼望的就是来几场大雷雨。夏天里雷雨常见，而且一小时就能降雨20毫米，确实能有效缓解旱情。但是雷雨带狭长，持续时间短。它是不是正好从自家田地上空经过，只能凭运气。

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（RCI with CBC News，Sarah Rieger）

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