周末网络广播（2018年8月3日-5日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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种族冲突视频点击超过 240万：加拿大安省一男子受刑事指控

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本月早些时候，加拿大安大略省伦敦市 （London ）的一个食品超市发生了一起与种族有关的纠纷，星期二 （7月31日），伦敦警方对一名当事男子正式提出刑事指控。这一事件被人用手机录下，发布到社交媒体上，点击量截止到 7月31日已经达到 245 万次。赵黎报道

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李伟光灰狗巴士斩首案：十年后阴影犹在

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十年前的7月30日晚上，麦克林乘坐的灰狗巴士正是在这里停下。几分钟前，坐在他身边的李伟光突然拔出一把刀，对熟睡中的他猛刺。大巴在乘客们的尖叫声中急停。闻讯赶来的警察包围了大巴。但是他们带来的谈判专家显然从未处理过这种情况。在将近五个小时的时间里，李在众目睽睽之下戮尸，啖肉，并提着死者的头颅来回走动，喃喃自语，最后在他从窗口跳出试图逃走时才被逮捕。这是加拿大有史以来发生在公开场合的最血腥的凶杀案，它的受害者并不止22岁的麦克林一人。案发六年后，当时最先赶到现场的警察之一巴克（Ken Barker）因创伤后应激障碍自杀。十年后的今天，此案的情景仍然出现在目击者的噩梦里。吴薇报道

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魁北克10月1日省选，参选政党五花八门

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加通社报道说，截至到本周一 （7月31日），根据魁北克省选举委员会 DGEQ 网站的信息，将有 20 个注册政党参加 10 月省选，而且未来几周还可能增多。这是魁北克历史上参选政党最多的一次。在 2012 年和 2014 年的大选中，魁北克省都是有 18 个注册政党参加选举。赵黎报道

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对万锦市华人示威的观察和评论：采访多伦多媒体人施雅芳

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星期六（7月28日），一些华人在安大略省万锦（Markham）市政府门口举行示威活动，反对在该市为越境申请难民的人建安置中心。而另外一些同情难民申请人的华人也同时到场，打出针锋相对的标语。双方一度发生肢体冲突，惊动了警方。本台采访了当时在现场的多伦多媒体人和时事评论人士施雅芳。吴薇采访报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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