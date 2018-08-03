2017年10月，杜兰在意大利罗马电影节。CP/AP-Andrew Medichini

多伦多电影节参展加拿大影片：两代天才导演比拼

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期五 3 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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多伦多国际电影节，TIFF， 星期三宣布了2018年进入电影节的加拿大影评名单。

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今年的多伦多国际电影节将在9月6号到16号举行。参展影片名单将会在8月下旬公布。

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加拿大有20部电影以及24部短片会参加影展，其中近一半作品出自女性导演之手。

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朵兰：领军加拿大年轻导演
今年只有29岁的扎维尔·朵兰（Xavier Dolan）这几年是各大电影节上的宠儿，执导的五部电影全部在坎城影展获奖，是加拿大年轻一代导演的领军人物。

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今年，他将带来自己编剧导演的新作《约翰·多诺万的死与生，The Death and Life of John F Donovan》，里面是全好莱坞明星阵容，包括娜塔丽·波德曼、苏珊·萨拉登、凯蒂·贝茨等。

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人们对这部他和好莱坞的首次全面合作充满兴趣。影片讲述在电视明星约翰·多诺万死去多年后，一名年轻人追忆与他的书信往来，以及对各自生活的影响。

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加拿大唯一得到奥斯卡最佳外语片的导演阿坎。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

老将阿坎德名作展映
提及加拿大著名电影导演，丹尼·阿坎（Denys Arcand)肯定是其中一位。

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今年77岁的阿坎执导过加拿大唯一得到奥斯卡最佳外语片的《野蛮人入侵》（2003）。

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这次在多伦多国际电影节上会播出他32年前的作品《美帝国主义的衰落，The Decline of the American Empire》（1986），讲述一群知识分子的聚会，坦诚讲述性与生活。

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下面是该片的官方预告片：

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纪录片以及原住民导演作品
其他入围展映的加拿大电影作品包括了，著名纪录片导演Jennifer Baichwal的新作《人类世，Antropocene》，也是她关于人类与自然关联的三部曲最后一部。

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此外，三位原住民导演作品入围。

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包括了第一部来西岸Haida部落的剧情长片《Edge of the Knife》，导演是Gwaai Edenshaw 以及Haig-Brown。

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