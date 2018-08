多伦多电影节参展加拿大影片：两代天才导演比拼

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多国际电影节,TIFF, 星期三宣布了2018年进入电影节的加拿大影评名单。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年的多伦多国际电影节将在9月6号到16号举行。参展影片名单将会在8月下旬公布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大有20部电影以及24部短片会参加影展,其中近一半作品出自女性导演之手。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

朵兰:领军加拿大年轻导演

今年只有29岁的扎维尔·朵兰(Xavier Dolan)这几年是各大电影节上的宠儿,执导的五部电影全部在坎城影展获奖,是加拿大年轻一代导演的领军人物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年,他将带来自己编剧导演的新作《约翰·多诺万的死与生,The Death and Life of John F Donovan》,里面是全好莱坞明星阵容,包括娜塔丽·波德曼、苏珊·萨拉登、凯蒂·贝茨等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人们对这部他和好莱坞的首次全面合作充满兴趣。影片讲述在电视明星约翰·多诺万死去多年后,一名年轻人追忆与他的书信往来,以及对各自生活的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

老将阿坎德名作展映

提及加拿大著名电影导演,丹尼·阿坎(Denys Arcand)肯定是其中一位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年77岁的阿坎执导过加拿大唯一得到奥斯卡最佳外语片的《野蛮人入侵》(2003)。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次在多伦多国际电影节上会播出他32年前的作品《美帝国主义的衰落,The Decline of the American Empire》(1986),讲述一群知识分子的聚会,坦诚讲述性与生活。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

下面是该片的官方预告片:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纪录片以及原住民导演作品

其他入围展映的加拿大电影作品包括了,著名纪录片导演Jennifer Baichwal的新作《人类世,Antropocene》,也是她关于人类与自然关联的三部曲最后一部。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外,三位原住民导演作品入围。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

包括了第一部来西岸Haida部落的剧情长片《Edge of the Knife》,导演是Gwaai Edenshaw 以及Haig-Brown。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada