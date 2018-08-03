特鲁多政府在难民问题上正失去民意

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据加拿大广播公司报道，Angus Reid民意测验公司在7月25日到7月30日进行的最新民意调查显示，以特鲁多为首的联邦自由党政府在非法越境者问题上正在失去公众的支持。

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Angus Reid的民意测验显示，有58%的加拿大认为加拿大政府对难民申请者的政策过于宽大，这比去年9月份53%的比例有了明显的上升。

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65%回答上述民意测验问题的加拿大人表示，非法越境进入加拿大申请难民的外国人数量已经多到超过加拿大能够对付的程度，有29%的人认为非法越境者数量没有超过加拿大的承受能力，有6%的人认为加拿大能够接收更多的非法越境难民申请者。

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保守党支持者更倾向于认为非法越境者数量太多，而自由党和新民主党支持者比较认同非法越境者数量没有超过加拿大承受能力的看法。

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有三分之二的加拿大人认为非法越境难民潮问题已经到了危机的程度。

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加拿大保守党和一些受难民潮波及的主要省份政府强烈要求自由党联邦政府拿出有效措施解决非法越境难民潮危机。但自由党政府坚持认为，目前的情况够不上危机程度，只是具有挑战性而已；而且拒绝使用非法越境者一词，用非常规渠道难民申请者来形容从美国非法越境进入加拿大申请难民的外国人。

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48%的加拿大人认为保守党领袖谢尔是加拿大主要政党领袖中最有能力处理非法越境难民潮的人，自由党领袖特鲁多是35%，只有16%的加拿大人认为新民主党领袖辛格是处理非法越境难民潮问题的合适人选。

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RCI with Éric Grenier · CBC News

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