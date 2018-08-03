对美出口 6 月创新高：加拿大与美国的贸易顺差继续拉大

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加拿大统计局周五（8月3日）报道说，今年 6 月份加拿大对美国的汽车、轻型卡车的出口大增，从而使加拿大对美国的出口增加了2.5%，达到创纪录的 371 亿加元。

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统计局同时表示，6 月份加拿大从美国的进口微增了 0.3%，为 329 亿加元。

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因此，加拿大与美国之间的贸易顺差继续拉大，从 5 月份的 33 亿加元扩大到 6 月份的 41 亿加元。

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(Rebecca Cook/Reuters)

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加拿大对美国出口的新数据出台，正值加美贸易战开打之际，加拿大、美国和墨西哥正在就新的北美自由贸易协定进行 “旷日持久” 的谈判。

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美国商务部星期五也公布了贸易统计数据，美国商务部表示，今年 6 月美国与加拿大之间的贸易逆差为 20 亿美元，比 5 月份增加了 39.7%。

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